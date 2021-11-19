Интернет-мошенники украли 10 млн тенге со счета у жителя Петропавловска

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 НОЯБРЯ - Интернет-мошенничество на 10 миллионов тенге расследуют полицейские Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба департамента СКО, в управление городской полиции обратился житель Петропавловска с заявлением о мошенничестве.
Ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, будто кто-то оформил на его имя крупный кредит. Со слов звонившего, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, следовало "выбрать кредитный лимит". Доверившись человеку на том конце провода, потерпевший оформил кредиты на 10 миллионов тенге в разных банках. Полученные средства по инструкции злоумышленника он перевел на предложенный "резервный счёт", откуда деньги тотчас исчезли. Потерпевший сообщил, что слышал об уловках преступников, но не думал, что такое может произойти с ним", - рассказал подполковник полиции Руслан Сыздыков.
По словам Сыздыкова, мошенник убедил потерпевшего, будто неизвестные лица следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит. Звонил по мессенджеру WhatsApp, уверяя, что это единственный безопасный канал связи.
Приемы психологического давления разнятся от случая к случаю, общее у них одно: преступники торопят своих жертв, уверяют, что решение необходимо принять незамедлительно, не дают времени на размышление", - подчеркнул глава отдела полиции.
Полицейские просят людей быть бдительными и помнить: настоящие работники службы безопасности банков не могут делать подобных звонков, требовать выполнения тех или иных финансовые операций.
Если на ваш телефон позвонили "из СБ банка", смело бросайте трубку. Достоверную информацию о состоянии своих счетов вы можете получить, лично обратившись в отделение банка", - отметили в департаменте.