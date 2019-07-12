В Нур-Султане осуждены бывшие руководители РГП "Казгидромет"

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор экс-заместителю генерального директора РГП "Казгидромет" Нуркену Султанову и экс-директору филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Роману Андрианову, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Осужденные признаны виновными по части 4 статьи 366 УК (Получение взятки). Решением суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", РГП оказывало поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивало беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам.

17 апреля текущего года Н. Султанов подал заявление в Министерство энергетики РК о расторжении трудового договора по собственной инициативе. После задержания указанных руководителей уполномоченными органами были проведены проверки, которые не выявили никаких нарушений законов РК в деятельности предприятия. По результатам решения суда Казгидромет примет соответствующие меры в отношении Р. Андрианова, осужденного по решению суда", - говорится в сообщении предприятия.

Напомним, 17 января текущего года в результате реализованных Комитетом национальной безопасности мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере) задержан ряд руководителей РГП "Казгидромет"

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