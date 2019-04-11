КНБ задержал нескольких руководителей Казгидромета

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности задержал нескольких руководителей РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.





17 января текущего года в результате реализованных Комитетом национальной безопасности мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере) задержан ряд руководителей РГП "Казгидромет", - сообщили в пресс-службе ведомства.





В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.





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