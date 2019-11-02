В Нур-Султане таксист ограбил пенсионерку, угрожая ножницами

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане таксист ограбил 71-летнюю женщину, угрожая ножницами, передает Kazakhstan Today.

"Злоумышленник, занимаясь частным извозом на личном автотранспорте, договорился за определенную сумму довезти пожилую женщину. Однако, заехав в тупик, он, угрожая ей ножницами, забрал деньги и скрылся на автомашине", - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый - 28-летний мужчина, которого потерпевшая опознала.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование по статье "Грабеж", проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в ДП города Нур-Султан по адресу Бейбітшілік 19 или позвонить по телефонам: 71-61-51; 71-63-16 или по номеру 102", - отметили в ведомстве.

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