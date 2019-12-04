В Нур-Султане пьяный мужчина избил таксиста, угнал его автомобиль и сбил двух пешеходов (ВИДЕО)

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пьяный мужчина избил таксиста, угнал его автомобиль и сбил двух пешеходов, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, в 06.52, на канал 102 поступила информация о том, что около кафе "Бизон" неизвестный, избив водителя такси, угнал автомашину "Лада" и скрылся. В 06.58 данная автомашина совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе по улице Тауелсіздік. В результате ДТП 48-летняя женщина-пешеход скончалась на месте дорожного происшествия, несовершеннолетний (2005 года рождения) с различными телесными повреждениями доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Прибывшим нарядом патрульной полиции задержан и водворен в ИВС департамента полиции Нур-Султана 23-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование по статье 345 (Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека) и по статье 200 (Угон) УК РК.





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