В Нур-Султане пьяный мужчина избил таксиста, угнал его автомобиль и сбил двух пешеходов (ВИДЕО)

"Сегодня, в 06.52, на канал 102 поступила информация о том, что около кафе "Бизон" неизвестный, избив водителя такси, угнал автомашину "Лада" и скрылся. В 06.58 данная автомашина совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе по улице Тауелсіздік. В результате ДТП 48-летняя женщина-пешеход скончалась на месте дорожного происшествия, несовершеннолетний (2005 года рождения) с различными телесными повреждениями доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
Прибывшим нарядом патрульной полиции задержан и водворен в ИВС департамента полиции Нур-Султана 23-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения.
Начато досудебное расследование по статье 345 (Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека) и по статье 200 (Угон) УК РК.
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