Глава управления культуры и спорта Нур-Султана подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры и спорта Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования "Наурыз мейрамы-2020" на общую сумму 195 млн тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

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