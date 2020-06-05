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Глава управления культуры и спорта Нур-Султана подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге

04.06.2020, 12:53 6589
Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры и спорта Нур-Султана, передает Kazakhstan Today. 
 

Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования "Наурыз мейрамы-2020" на общую сумму 195 млн тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе. 

 
С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
 
Расследование продолжается.
 

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