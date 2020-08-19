Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Мошенник оформил микрокредиты на трех жительниц Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Более месяца назад в полицию обратились 3 жительницы столицы в отношении неизвестного лица, оформившего на их имя онлайн-займы. Заявители пояснили, что размещали объявление в сети Интернет о поиске работы. По объявлению связался неизвестный и, представившись работником торговой компании, предлагал работу. Для устройства на работу мошенник попросил отправить через мессенджер реквизиты удостоверения личности и банковской карты, что и делали потерпевшие", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

После получения реквизитов мошенник сообщал, что на карту поступят деньги постороннего лица, и просил перечислить их на электронный кошелек. Женщины перечислили поступившие деньги неизвестному, а через несколько дней узнали, что это был кредит, оформленный на их имя в микрокредитной организации.

По данному заявлению начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Задержанный арестован и содержится в следственном изоляторе.

По информации полиции, во всех случаях мошенники онлайн-займы оформляли по реквизитам документов и банковских карт, которые предоставили сами потерпевшие.

Следует отметить, что, выдавая онлайн-займы, микрокредитные организации не осуществляют процедуру проверки достоверности личности, выдавая кредиты по предоставленным документам, в том числе и утерянным. Этими пробелами в информационной системе пользуются мошенники. В этой связи департамент полиции призывает граждан быть бдительней и не передавать персональные сведения личных документов, банковских карт, CVV-код и пароли через мессенджеры и социальные сети.

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