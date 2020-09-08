Система Orphus

Житель Усть-Каменогорска незаконно хранил оружие

07.09.2020, 14:02 6184
Житель Усть-Каменогорска незаконно хранил оружие
Polisia.kz
Усть-Каменогорск. 7 сентября. Kazakhstan Today - Житель Усть-Каменогорска незаконно хранил оружие в квартире, передает Kazakhstan Today.
 
Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок", направленное на профилактику и раскрытие преступлений, поступила информация о том, что, возможно, один гражданин незаконно хранит у себя дома приспособление для стрельбы, пистолет и нож, сообщает Polisia.kz.
 
Информация о точном месте расположения тайника добыта оперативным отделом пенитенциарной системы. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в квартире у указанного гражданина были изъяты спрятанные огнестрельный предмет, схожий с авторучкой, калибра 5,6, травматический пистолет марки "ИЖ" 8-го калибра и финский нож. 
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования, возбуждено уголовное дело по статье 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). 
 
Сотрудники полиции напоминают, что лица, добровольно выдавшие оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая