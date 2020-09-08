Polisia.kz

Усть-Каменогорск. 7 сентября. Kazakhstan Today - Житель Усть-Каменогорска незаконно хранил оружие в квартире, передает Kazakhstan Today.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок", направленное на профилактику и раскрытие преступлений, поступила информация о том, что, возможно, один гражданин незаконно хранит у себя дома приспособление для стрельбы, пистолет и нож, сообщает Polisia.kz

Информация о точном месте расположения тайника добыта оперативным отделом пенитенциарной системы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в квартире у указанного гражданина были изъяты спрятанные огнестрельный предмет, схожий с авторучкой, калибра 5,6, травматический пистолет марки "ИЖ" 8-го калибра и финский нож.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования, возбуждено уголовное дело по статье 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Сотрудники полиции напоминают, что лица, добровольно выдавшие оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

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