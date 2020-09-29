В Нур-Султане ограбили потерявшего сознание мужчину

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Двух жителей Нур-Султана задержали по подозрению в ограблении 57-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.

Со слов 57-летнего мужчины, он с улицы Карасай батыра пешком шел в сторону железнодорожного вокзала и возле гаражей внезапно потерял сознание. От чего именно он потерял сознание, мужчина не вспомнил. Спустя некоторое время потерпевший пришел в себя и увидел, что возле него сидят двое незнакомых мужчин и осматривают его карманы. На его вопрос: "Что они делают?" - мужчины стали избивать лежащего на земле мужчину", - рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Потерпевший рассказал, что из карманов его одежды забрали денежные средства в сумме 30 тыс. тенге и мелкие вещи.

Не погнушались даже зажигалкой, ремнем, который сняли с брюк потерпевшего, и очками", - отметили полицейские.

В совершении данного преступления полицейские задержали двух подозреваемых в грабеже, 26- и 36-летнего жителей города. Установлено, что задержанные ранее судимы и привлекались к уголовной ответственности.

Вещественные доказательства и денежные средства изъяты и возвращены владельцу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж). Устанавливается причастность задержанных лиц к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

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