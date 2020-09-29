Система Orphus

В Нур-Султане ограбили потерявшего сознание мужчину

28.09.2020 11206
Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Двух жителей Нур-Султана задержали по подозрению в ограблении 57-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.
 

Со слов 57-летнего мужчины, он с улицы Карасай батыра пешком шел в сторону железнодорожного вокзала и возле гаражей внезапно потерял сознание. От чего именно он потерял сознание, мужчина не вспомнил. Спустя некоторое время потерпевший пришел в себя и увидел, что возле него сидят двое незнакомых мужчин и осматривают его карманы. На его вопрос: "Что они делают?" - мужчины стали избивать лежащего на земле мужчину", - рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

 
Потерпевший рассказал, что из карманов его одежды забрали денежные средства в сумме 30 тыс. тенге и мелкие вещи. 
 

Не погнушались даже зажигалкой, ремнем, который сняли с брюк потерпевшего, и очками", - отметили полицейские. 

 
В совершении данного преступления полицейские задержали двух подозреваемых в грабеже, 26- и 36-летнего жителей города. Установлено, что задержанные ранее судимы и привлекались к уголовной ответственности. 
 
Вещественные доказательства и денежные средства изъяты и возвращены владельцу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.
 
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж). Устанавливается причастность задержанных лиц к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая