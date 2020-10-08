В Нур-Султане пьяный водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пьяный водитель, совершив наезд на пешехода, скрылся с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

6 октября, в 21.19, пьяный водитель, управляя автомашиной марки Chance, следуя по улице Кекилбаева на пересечении с улицей Кайсенова, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода. Пешеход, 28-летний мужчина, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После данного происшествия водитель скрылся с места происшествия", - сообщает столичный департамент полиции.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Далее, скрываясь с места ДТП, водитель в 21.22 допустил столкновение с автомобилем Lexus, который стояла на пересечении улиц. Пьяный водитель, бросив свой автомобиль, скрылся в пешем порядке с места происшествия.

После столкновения пассажирка автомашины Lexus, которая находится в положении, была доставлена в больницу и после осмотра врачами отпущена домой", - уточнили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 23-летний подозреваемый.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести… Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана", - отметили полицейские.

В ведомстве проинформировали, что, согласно анализу дорожно-транспортных происшествий, за 9 месяцев текущего года по вине пьяных водителей зарегистрировано 14 ДТП, за аналогичный период 2019 года - 7. В результате ДТП погиб 1 человек, травмирован 21 человек.

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