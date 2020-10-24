Система Orphus

Житель Усть-Каменогорска украл для возлюбленной цветы на 90 тысяч тенге

23.10.2020 4213
Усть-Каменогорск. 23 октября. Kazakhstan Today - Мужчина выпивал в гостях у друзей, после чего отправился домой, но по дороге решил зайти в кафе, где его внимание привлекла девушка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает YK-news.kz, он решил подарить ей цветы. К тому же, недалеко от кафе располагался цветочный магазин. Не обнаружив за прилавком продавщицу цветов, мужчина взял с прилавка 30 роз красного и розового цвета. Кроме того, он прихватил несколько горшков с комнатными растениями, две лейки и четыре пакета удобрений. Со всем этим грузом гражданин вернулся в кафе, эффектно подарил девушке розы, а остальное попытался реализовать среди посетителей по сходной цене.
 
Работники общепита сообщили о происходящем сотруднице цветочной лавки, которая по непонятным причинам так и не поняла, что ее магазин ограбили. 
 
Полицейские задержали предприимчивого романтика в кафе.
 
Как сообщили в управлении полиции, в перечень похищенных вещей вошли: букет роз розового цвета в количестве 15 штук, красные розы количестве 15 штук. А также комнатные растения в горшках: орхидея, антуриум, спатифиллум, фиалка, гузмания. Сами горшки для цветов в количестве 17 штук и 2 лейки для растений, удобрения в количестве 4 штук. Ущерб составил более 90 000 тенге. Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК (Кража).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая