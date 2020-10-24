Житель Усть-Каменогорска украл для возлюбленной цветы на 90 тысяч тенге

Усть-Каменогорск. 23 октября. Kazakhstan Today - Мужчина выпивал в гостях у друзей, после чего отправился домой, но по дороге решил зайти в кафе, где его внимание привлекла девушка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , он решил подарить ей цветы. К тому же, недалеко от кафе располагался цветочный магазин. Не обнаружив за прилавком продавщицу цветов, мужчина взял с прилавка 30 роз красного и розового цвета. Кроме того, он прихватил несколько горшков с комнатными растениями, две лейки и четыре пакета удобрений. Со всем этим грузом гражданин вернулся в кафе, эффектно подарил девушке розы, а остальное попытался реализовать среди посетителей по сходной цене.

Работники общепита сообщили о происходящем сотруднице цветочной лавки, которая по непонятным причинам так и не поняла, что ее магазин ограбили.

Полицейские задержали предприимчивого романтика в кафе.

Как сообщили в управлении полиции, в перечень похищенных вещей вошли: букет роз розового цвета в количестве 15 штук, красные розы количестве 15 штук. А также комнатные растения в горшках: орхидея, антуриум, спатифиллум, фиалка, гузмания. Сами горшки для цветов в количестве 17 штук и 2 лейки для растений, удобрения в количестве 4 штук. Ущерб составил более 90 000 тенге. Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК (Кража).

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