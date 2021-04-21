В Нур-Султане экспедитор в первый рабочий день похитил полмиллиона тенге

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Почти полмиллиона тенге похитил экспедитор, едва устроившись на работу в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками столичной полиции проводится досудебное расследование в отношении 23-летнего экспедитора одного из столичных ТОО.

Подозреваемый нашел работу экспедитора через сервис объявлений. Пройдя необходимую трехдневную стажировку, молодой человек приступил к работе. В обязанности экспедитора входила развозка товара по точкам, расположенным на территории столицы, получение денежных средств от реализации товара и их передача в кассу предприятия. В первый рабочий день, после доставки товара, подозреваемый собрал денежные средства в размере 466 тысяч тенге и скрылся. Задержанный в ходе оперативно-розыскных мероприятий экспедитор дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

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