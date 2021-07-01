Акмолинец до смерти избил мать-пенсионерку

КОКШЕТАУ. 30 ИЮНЯ - 29 июня в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило сообщение участкового инспектора полиции о задержании им 40-летнего местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Житель Акмолинской области в день инцидента пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, а во время возникшей ссоры в ярости несколько раз ударил свою 65-летнюю мать кулаком по голове, сообщает Polisia.kz

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственным отделом начато досудебное производство по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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