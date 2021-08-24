Серию автомобильных краж раскрыли полицейские Нур-Султана

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Столичные полицейские раскрыли серию автомобильных краж, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С целью раскрытия угонов автотранспортных средств и краж с автомашин с 16 по 22 августа на территории города прошло профилактическое мероприятие "Автомобиль". С начала мероприятия раскрыто 3 угона, 2 кражи автомашины, 9 краж из салонов автомашин и 4 кражи катализаторов с автомашин", - сообщили в столичном департаменте полиции.

Так, за ряд краж на территории района Сарыарка задержан 29-летний житель города.

В ночное время во дворах домов злоумышленник выбирал внедорожники и кроссоверы с высоким дорожным просветом, и кусачками срезал катализаторы. Похищенные детали сбывал на станции техобслуживания. Подобным образом он совершил 3 кражи, ущерб, нанесенный автовладельцам, составил около 700 тысяч тенге".

Кроме того, полицейские задержали работника СТО, который похитил два катализатора с автомашины "Митсубиши-Галант". 34-летний мужчина дал признательные показания, нанесенный ущерб составил 140 тысяч тенге.

Также задержан подозреваемый в краже автомашины.

Мужчина заметил во дворе автомашину ВАЗ-2114, которая стояла длительное время без присмотра. На эвакуаторе подозреваемый отвез машину к себе домой и в дальнейшем продал третьему лицу за 250 тыс. тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят и передан законному владельцу".

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует гражданам оборудовать автомобили охранной сигнализацией либо парковать их на охраняемых стоянках и паркингах.

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