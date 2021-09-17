План "Перехват": в Нур-Султане задержан особо опасный преступник

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ. В Нур-Султане задержан особо опасный преступник, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Для розыска подозреваемого в столице был объявлен план "Перехват", сообщили в департаменте полиции города. Задержанного подозревают в совершении особо тяжкого преступления.



На выездах из города выставили посты, на поиск подозреваемого ориентировали личный состав департамента.



В настоящее время преступник задержан, проводится расследование.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства