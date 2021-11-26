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Интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через рассылки в WhatsApp

25.11.2021, 15:19 42769
Интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через рассылки в WhatsApp
ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 НОЯБРЯ - Интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через онлайн-анкеты, которые якобы предлагает заполнить Halyk bank. Ссылки на анкеты они рассылают в WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, в Первый отдел УП Петропавловска поступило обращение от жителя города, получившего в мессенджере WhatsApp подозрительное сообщение со ссылкой. 
 
В сообщении говорилось о якобы проводимой акции в связи с 98-летием Halyk Bank. Каждому казахстанцу авторы рассылки обещали денежные выплаты в 50 тысяч тенге. Для получения денег следовало перейти по предлагаемой ссылке, рассказали в ведомстве.
 

Данная ссылка ведёт на веб-страницу с анкетой. Важно понимать, что, разглашая свои персональные данные, доверчивые пользователи рискуют открыть посторонним лицам доступ к своим финансам. Представители банка опровергли информацию о якобы проводимой акции. К слову, в соцсетях можно встретить аналогичную рассылку, авторы которой также обещают 50 тысяч тенге - якобы для того, чтобы помочь преодолеть влияние пандемии Covid-19 на занятость", - сообщил начальник Первого ОП полиции подполковник полиции Тлеген Альжанов.

 
Полицейские напомнили, что современные мошенники нередко используют так называемые фишинговые ссылки, переходить по которым особенно опасно: есть вероятность заражения компьютера или мобильного устройства опасным вирусом, который перехватывает управление мобильным банкингом. 
 
 

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В Алматы пограничники выявили гражданина Пакистана с поддельной ID-картой Польши

25.11.2021, 20:37 87454
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ -21 ноября в Международном аэропорту Алматы пограничники задержали гражданина Пакистана, прибывшего из Душанбе без основания для въезда в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК, им предъявлены ID-карта Польши (аналог вида на жительства для иностранцев на территории страны) и авиабилеты по маршруту Алматы - Нур-Султан - Франкфурт, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID-карта не соответствует установленному образцу и является поддельной.
 
Этому гражданину отказано во въезде в РК, он был депортирован.
 

В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы

25.11.2021, 19:54 92287
В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы
Фото: пресс-служба КНБ РК
АКТАУ. 25 НОЯБРЯ - Пограничники обнаружил рыбу осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе совместных мероприятий департамента пограничной службы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов населенного пункта Форт-Шевченко задержаны трое граждан, у которых обнаружена рыба осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 2,4,5 части 2 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК.
 
2 ноября сотрудники полиции ОП Капшагая задержали "Газель", в которой находилось около 3 тонн незаконно добытой рыбы.
 

ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге

25.11.2021, 19:25 97174
ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров, сообщает пресс-служба АФМ РК. 

 
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
 
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге. 
 
Ведется следствие.

Ранее в Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге.
 

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