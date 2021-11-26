Интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через рассылки в WhatsApp

ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 НОЯБРЯ - Интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через онлайн-анкеты, которые якобы предлагает заполнить Halyk bank. Ссылки на анкеты они рассылают в WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, в Первый отдел УП Петропавловска поступило обращение от жителя города, получившего в мессенджере WhatsApp подозрительное сообщение со ссылкой.

В сообщении говорилось о якобы проводимой акции в связи с 98-летием Halyk Bank. Каждому казахстанцу авторы рассылки обещали денежные выплаты в 50 тысяч тенге. Для получения денег следовало перейти по предлагаемой ссылке, рассказали в ведомстве.

Данная ссылка ведёт на веб-страницу с анкетой. Важно понимать, что, разглашая свои персональные данные, доверчивые пользователи рискуют открыть посторонним лицам доступ к своим финансам. Представители банка опровергли информацию о якобы проводимой акции. К слову, в соцсетях можно встретить аналогичную рассылку, авторы которой также обещают 50 тысяч тенге - якобы для того, чтобы помочь преодолеть влияние пандемии Covid-19 на занятость", - сообщил начальник Первого ОП полиции подполковник полиции Тлеген Альжанов.

Полицейские напомнили, что современные мошенники нередко используют так называемые фишинговые ссылки, переходить по которым особенно опасно: есть вероятность заражения компьютера или мобильного устройства опасным вирусом, который перехватывает управление мобильным банкингом.