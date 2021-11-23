Сразу на 80% за год выросло число интернет-преступлений в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - За 10 месяцев текущего года количество интернет-преступлений выросло на 80% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации заместителя начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Каната Нурмагамбетова, за 10 месяцев текущего года совершено 17 800 интернет-преступлений - на 80% больше аналогичного периода 2020 года.

По словам спикера, наиболее распространенными способами являются получение предоплаты за товар или услуг по объявлениям.

На них приходится практически половина всех интернет-мошенничеств", - уточнил Нурмагамбетов.

Далее следуют оформления онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций. С начала года совершено около трех тысяч подобных преступлений.

Хищение с банковских счетов после получения персональных данных. В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банка и звонили с подменных номеров. Почти две тысячи мошенничеств совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, инвестиции, игры и ставки", - рассказал замначальника департамента криминальной полиции.

Спикер также проинформировал, что за семь дней проведения ОПМ Hi-tech было зарегистрировано около 300 преступлений, раскрыто 440 ранее совершенных интернет-мошенничеств, установлено 261 лицо, совершившее интернет-мошенничество.