В Нур-Султане обнаружили нарколабораторию

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НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Наркополицейские столицы провели специальную операцию по пресечению незаконной деятельности подпольной нарколаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов поселка Талапкер Целиноградского района Акмолинской области задержан 24-летний уроженец Кыргызстана, который в арендованном доме наладил производство синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz

Задержанный в ноябре устроился "закладчиком", месяцем позже арендовал дом и стал "варщиком", затем начал сбывать оптом крупные партии при помощи Telegram.

В ходе обыска дома изъято всего свыше 6 кг готового к употреблению синтетического наркотика "а-PVP" (скорость) и 10 литров в жидком виде, а также различные лабораторные предметы (гигрометры, вентиляторы, мерные стаканы, пластмассовые сита, полиэтиленовые пакеты "zip-lock" в количестве 100 штук, электронные весы с наслоением вещества белого цвета, респираторы, рулон скотча, одноразовые перчатки и пустые пластиковые емкости).

Подозреваемый успел сделать "закладку", которая позже была задокументирована полицейскими. В результате сотрудниками органов внутренних дел изъят еще 1 кг синтетического наркотика "а-PVP". Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поступления наркотиков и иных лиц, причастных к незаконному обороту.

Напомним, в Алматы 4 февраля 2022 года Комитетом национальной безопасности (КНБ) ликвидирована нарколаборатория по нелегальному изготовлению психотропных веществ.