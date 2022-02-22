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В Нур-Султане обнаружили нарколабораторию

21.02.2022, 18:51 60736
В Нур-Султане обнаружили нарколабораторию
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Наркополицейские столицы провели специальную операцию по пресечению незаконной деятельности подпольной нарколаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов поселка Талапкер Целиноградского района Акмолинской области задержан 24-летний уроженец Кыргызстана, который в арендованном доме наладил производство синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
 
Задержанный в ноябре устроился "закладчиком", месяцем позже арендовал дом и стал "варщиком", затем начал сбывать оптом крупные партии при помощи Telegram. 
 
В ходе обыска дома изъято всего свыше 6 кг готового к употреблению синтетического наркотика "а-PVP" (скорость) и 10 литров в жидком виде, а также различные лабораторные предметы (гигрометры, вентиляторы, мерные стаканы, пластмассовые сита, полиэтиленовые пакеты "zip-lock" в количестве 100 штук, электронные весы с наслоением вещества белого цвета, респираторы, рулон скотча, одноразовые перчатки и пустые пластиковые емкости). 
 
Подозреваемый успел сделать "закладку", которая позже была задокументирована полицейскими. В результате сотрудниками органов внутренних дел изъят еще 1 кг синтетического наркотика "а-PVP". Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". 
 
Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поступления наркотиков и иных лиц, причастных к незаконному обороту. 
 
Напомним, в Алматы 4 февраля 2022 года Комитетом национальной безопасности (КНБ) ликвидирована нарколаборатория по нелегальному изготовлению психотропных веществ.
 
28 января Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом "гидропоники".
 

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Бывший глава Минобороны РК Бектанов арестован

22.02.2022, 12:22 3731
Бывший глава Минобороны РК Бектанов арестован
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Суд санкционировал арест бывшего министра обороны Республики Казахстан Мурата Бектанова сроком на два месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в городском суде Нур-Султана.


Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК, отметили в пресс-службе.

Напомним, экс-министр обороны РК Бектанов был задержан по делу о бездействии власти. 
 

Госслужащий устроил поножовщину в ЗКО

22.02.2022, 12:15 4381
Госслужащий устроил поножовщину в ЗКО
Фото: depositphotos.com
УРАЛЬСК. 22 ФЕВРАЛЯ - Руководитель отдела внутренней политики акимата Акжайыкского района задержан за поножовщину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, около полуночи в травмпункт районной больницы села Чапаево с проникающими ножевыми ранениями брюшной области доставили 28-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Акжайыкского района, сообщает портал "Мой город".
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый находится под домашним арестом", - сообщили в полиции.

 
По данным издания, подозреваемым оказался руководитель отдела внутренней политики акимата Акжайыкского района. 
 

В тот день пострадавший сам пришел к чиновнику домой, между ними возник конфликт. Что стало причиной раздора, неизвестно", - говорится в материале.

 
В районном акимате сообщили, что до 17 февраля подозреваемый находился на работе. 17 февраля он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 
 

Причиной назвал сложившиеся семейные обстоятельства", - подчеркнули в акимате Акжайыкского района.

 
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильно тяжелое, у него были колото-резанные ранения грудной и брюшной полости. Мужчина прооперирован и находится в реанимационном отделении областной многопрофильной больницы.
 

Организаторы финпирамиды в Карагандинской области обманули вкладчиков на 70 миллионов тенге

22.02.2022, 09:32 16051
Организаторы финпирамиды в Карагандинской области обманули вкладчиков на 70 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 22 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве рассказали, что преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 тысяч до 25 миллионов тенге на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада. 
 

Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ. 

 
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком до двух месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. 
 

В Алматы задержали крупного наркосбытчика

21.02.2022, 20:10 52601
В Алматы задержали крупного наркосбытчика
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 ФЕВРАЛЯ - Полицейские Алматы задержали крупного наркосбытчика. Им оказался 61-летний гражданин Г., который занимался сбытом наркотика как оптом, так в розницу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фигуранта задержали днем на территории одного из гаражных кооперативов, сообщает Polisia.kz
 
По данным полиции, именно там подозреваемый хранил, товар, подготовленный к реализации. В ходе обыска обнаружено и изъято 13 прозрачных пакетов с гашишем, 13 прозрачных пакетов с марихуаной, один патрон от пистолета ПМ-9 мм, деньги в размере 740 тысяч тенге, 1 150 долларов, 50 евро. Изъятые вещества направлена на судебно-химическую экспертизу. 
 
Полицейские установят канал поставки зелья в мегаполис, а также кругу постоянных клиентов наркодельца. А, тем временем, гражданин Г. водворен в ИВС.
 
Ранее стало известно, что в Нур-Султане ликвидирована преступная группа по распространению героина. Также в столице была обнаружена нарколаборатория. 
 

В Алматы задержали грабителя, срывавшего серьги с пенсионерок

21.02.2022, 17:17 66461
В Алматы задержали грабителя, срывавшего серьги с пенсионерок
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержан 38-летний серийный грабитель, который нападал на бабушек и срывал с их ушей серьги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Злоумышленник грабил женщин старше 60 лет, видимо, тех, кто не сможет дать ему отпор. Подозреваемый задержан. Это - 38-летний гражданин Б. Нигде не работающий, ранее судимый мужчина рассказал, что серьги бабушек сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на свои нужды. По данному факту расследуется многоэпизодное уголовное дело", - сказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков. 

 
Как сообщает Polisia.kz, действия грабителя в некоторых случаях были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Задержанный является уроженцем ЮКО, прибыл в Алматы на заработки. В городе проживал на съемных квартирах. Ранее он имел судимость за аналогичное преступление. 
 
На данный момент он водворен в изолятор временного содержания, следователи проверяют его на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

 

Установлены участники захвата международного аэропорта Алматы

21.02.2022, 16:45 68516
Установлены участники захвата международного аэропорта Алматы
АЛМАТЫ. 21 ФЕВРАЛЯ - Установлены подозреваемые в погромах и захвате международного аэропорта Алматы. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, во время массовых беспорядков в Алматы группа подозреваемых на легковой автомашине подъехала к охотничьему магазину "Оружейник", откуда, взломав входную дверь, похитила 15 гладкоствольных ружей и 4 нарезных карабина, в том числе с оптическим прицелом. Похищенное оружие с целью дальнейшего сбыта незаконно хранили в специально оборудованных схронах на территории Алматы и Алматинской области.
 

Кроме того, в ходе расследования установлено участие указанных лиц в захвате и погромах международного аэропорта Алматы", - уточнил он.

 
Кроме того, спикер сообщил, что в ходе оперативных мероприятий в микрорайоне Шанырак-2 Алматы задержаны двое лиц, у которых изъяты цинковые ящики с 5 тысячами патронов от пистолетов (2880 штук) и автоматов (2160 штук), спецсредства в виде бронежилетов, щитков и наколенников, 2 боевых противотанковых снаряда, гладкоствольное ружье, 7 пневматических винтовок, в том числе одна с оптическим прицелом и пневматический пистолет.
 
Также в Алматы задержан один из участников массовых беспорядков, который в группе с тремя неизвестными лицами в ночное время, проникнув через пролом в стене, похитили и вывезли на двух легковых автомашинах из оружейного магазина "Камерат" огнестрельное оружие. 
 
Часть похищенного, 8 гладкоствольных ружей с боеприпасами обнаружено и изъято на чердаке жилого дома, в другом тайнике сотрудниками полиции обнаружены предметы, использованные в ходе массовых беспорядков, это сигнальный револьвер с боеприпасами, 4 стеклянные бутылки с горючей смесью, противогаз и 6 комплектов спецсредств сотрудников полиции. 
 

Наряду с этим, установлены факты сбыта преступниками похищенного оружия. Так, 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова задержан 45-летний житель города Тараз. У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тысяч тенге, а в салоне автомашины - два автомата Калашникова с боеприпасами", - сказал Санжар Адилов.

 
Он отметил, что все вышеуказанные подозреваемые лица по согласованию с прокуратурой и с санкции суда взяты под стражу.
 
 

Январские беспорядки: осуждены 52 человека

21.02.2022, 16:28 70846
Январские беспорядки: осуждены 52 человека
Фото: Anatoliy Ivanov-Weisskopf
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане осуждены 52 человека, участвовавших в январских беспорядках. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 к лишению свободы, а в отношении 2-х лиц прекращено за примирением сторон", - сказал он.

 
Он сообщил, что Министерством внутренних дел продолжается работа по расследованию январских событий.
 

На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 лиц. При этом, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности к 140 лицам судами избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: домашний арест - 62, залог - 33, подписка о невыезде - 45", - сказал представитель МВД.

 
Он отметил, что основная часть уголовных дел расследуется о кражах - 1844, незаконном обороте оружия - 343, умышленном повреждении или уничтожении имущества - 144. 
 

По уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тысяч граждан, назначено более 2-х тысяч различных судебных экспертиз", - проинформировал спикер.

 
По его словам, следователями органов внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом (по 88 уголовным делам). Основную часть данных дел также составляют кражи - 65, факты незаконного хранения оружия - 11, их хищения - 7 и др. Суду предано 86 обвиняемых (Алматы - 48, Алматинской - 5, Акмолинской и Туркестанской областей - 1). 
 

Январские беспорядки: изъято 1006 единиц оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов

21.02.2022, 15:45 71041
Январские беспорядки: изъято 1006 единиц оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня общее количество изъятого оружия составило 1 006 единиц и 20 307 боеприпасов", - сообщил Адилов. 

 
Так, в Алматы задержан один из похитителей оружия из магазина "Камерат". Преступники проникли в магазин ночью, через пролом в стене.  

Часть похищенного, 8 гладкоствольных ружей с боеприпасами обнаружено и изъято на чердаке жилого дома, в другом тайнике сотрудниками полиции обнаружены предметы, использованные в ходе массовых беспорядков, это сигнальный револьвер с боеприпасами, 4 стеклянные бутылки с горючей смесью, противогаз и 6 комплектов спецсредств сотрудников полиции", - рассказал представитель МВД. 

 
Наряду с этим, по его словам, установлены факты сбыта преступниками похищенного оружия. 
 
Так, 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова задержан 45-летний житель города Тараз. У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тыс. тенге, а в салоне автомашины обнаружены два автомата Калашникова с боеприпасами.
 
Все вышеуказанные подозреваемые лица по согласованию с прокуратурой и с санкции суда взяты под стражу.
 
Глава департмента также сообщил, что более 100 единиц оружия гражданами сдано добровольно. 


Ранее сообщалось, что у двух участников беспорядков в Алматы изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов. 
 

 

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