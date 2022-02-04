В Уральске ликвидировали нарколабораторию

УРАЛЬСК. 3 ФЕВРАЛЯ -28 января Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом "гидропоники", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы, сообщает пресс-служба КНБ РК

Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет.

Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".

15 января в Семее сотрудники КНБ задержали и водворили в ИВС организатора подпольной нарколаборатории.

Жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске.