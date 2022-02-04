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В Уральске ликвидировали нарколабораторию

03.02.2022, 21:11 12051
Фото: пресс-служба КНБ РК
УРАЛЬСК. 3 ФЕВРАЛЯ -28 января Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом "гидропоники", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет.
 
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".
 
15 января в Семее сотрудники КНБ задержали и водворили в ИВС организатора подпольной нарколаборатории.
 
Жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. 
 
В ноябре 2021 года наркопроизводителя приговорили к 16 годам лишения свободы в Северо-Казахстанской области.
 

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Китайские шубы и контрафактные брендовые вещи пытались незаконно ввезти в РК из Кыргызстана

04.02.2022, 12:01 2086
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - С начала года наряду с увеличением грузопотока существенно увеличилось количество незаявленного товара, в основном китайского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 февраля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве Кыргызской Республики выявлено более 3,6 тыс. незаявленных дорогостоящих и налогоемких товаров. В указанном случае выявлено 98 единиц меховых изделий (шубы) китайского производства, без документов и маркировки", - сообщает Telegram-канал МФ РК.

 
В ведомстве предполагают, что шубы не заявлены в товаросопроводительных документах по причине введения обязательной маркировки на меховые изделия в странах ЕАЭС.
 
Также в ходе проведения проверок выявлены товары известных брендовых производителей с признаками контрафакта, таких как Emporio Armani, Moncler, Puma, Columbia, North Face. 
 

Материалы по указанным фактам будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - рассказали в Минфине.

 
Основной причиной сокрытия товаров в ведомстве назвали уклонение от уплаты налогов и других обязательств.
 

Выявление указанных нарушений возможно только при проведении тематических налоговых проверок, в связи с чем контроль будет усилен", - отметили в министерстве.

 
В Минфине также добавили, что с начала текущего года грузопоток товаров народного потребления из Кыргызской Республики вырос в три раза. 
 
Напомним, в декабре прошлого года была пресечена попытка ввоза из Кыргызстана смартфонов и электронных устройств фирмы Apple и Samsung в тайнике грузового отсека на общую сумму более одного млрд тенге.
 

В Шымкенте многодетную мать осудили за продажу собственного сына

04.02.2022, 11:38 3236
ШЫМКЕНТ. 4 ФЕВРАЛЯ - Жительницу Шымкента осудили к семи годам лишения свободы за продажу полуторагодовалого ребенка, сообщил председатель ювенального суда Шымкента Даурен Сайханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Otyrar.kz, горе-мать решила продать своего полуторагодовалого сына. Об этом она рассказала знакомым. Информация о продаже ребенка дошла и до сотрудников полиции города. 
 

Сама подсудимая назначила им встречу и привела домой. Просила полтора миллиона, но согласилась отдать за миллион. Когда они сторговались, полицейские отдали ей деньги. Мать собрала ребенка и отдала им. В этот момент она и была задержана. Весь процесс сделки полицейские записали на скрытую камеру", - сказал Даурен Сайханов.

 
Сообщается, что женщина одна воспитывала четверых детей. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы. Детей передали на воспитание биологическому отцу.
 
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью.
 

Казахстанский автомобильный госномер найден в тайнике с оружием в Кыргызстане

04.02.2022, 11:32 2596
Казахстанский автомобильный госномер найден в тайнике с оружием в Кыргызстане
Фото: telegram/sputnikKZ
БИШКЕК. 4 ФЕВРАЛЯ - В Чуйской области Кыргызстана в найденном схроне оружия обнаружили казахстанский автомобильный госномер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В выявленном в Чуйской области тайнике обнаружены огнестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова в разобранном виде, несколько патронов калибра 5,45 и 7,62 мм от автомата Калашникова и 9-миллиметрового калибра от ПМ, сообщает 24.kg.
 

Кроме того, в тайнике обнаружены казахстанский государственный автомобильный номерной знак, предметы и вещества, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств. По предварительным данным, обнаруженные оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения преступлений. Устанавливаются происхождение обнаруженного оружия и лица, организовавшие схрон", - рассказали в пресс-службе Государственного комитета госбезопасности Кыргызстана.

 

Банкротный управляющий пойман на коррупции в Костанайской области

04.02.2022, 11:30 2761
КОСТАНАЙ. 4 ФЕВРАЛЯ - Банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО половины от ранее оговоренной суммы", - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

 
Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
 
Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.
 

В Павлодаре таксист занимался закладкой наркотиков

04.02.2022, 10:52 3706
ПАВЛОДАР. 4 ФЕВРАЛЯ - В Павлодаре задержан 33-летний таксист, он подозревается в распространении синтетических наркотиков путем закладок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности регионального Департамента полиции в городе Павлодаре был задержан 33-летний местный житель по подозрению в распространении синтетических наркотиков. 
 

Следствием установлено, что молодой человек, работающий в такси, решил улучшить свое материальное положение с помощью незаконного оборота наркотиков, для чего нашел объявление в интернете о "высокооплачиваемой работе". Посредством мессенджера Telegram он получил подробную инструкцию о правилах работы закладчиком, свертки с наркотиком ему необходимо было распространить по указанным местам путем тайниковых закладок", - сообщает Polisia.kz.

 
Во время задержания в салоне его автомобиля было обнаружено 20 свертков, содержимое которых, согласно проведенной экспертизе, является наркотическим веществом синтетического происхождения. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), подозреваемый содержится под стражей.

Сбытчика "синтетики" задержали в Мангистауской области. 
 

В Костанайской области "заминировали" детскую площадку

03.02.2022, 19:47 13776
КОСТАНАЙ. 3 ФЕВРАЛЯ - Два анонимных сообщения о заведомо ложных актах терроризма поступили в полицию Житикаринского и Сарыкольского районов Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
31 января в дежурную часть ОП Житикаринского района неизвестный мужчина сообщил о возможном теракте на одной из детских площадок города, сообщает Polisia.kz
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 53-летний ранее неоднократно судимый житель Житикары, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Аналогичный факт произошел в ночь на 1 февраля в Сарыкольском районе, где неизвестный сообщил на пульт 102 о заложенной бомбе в одном из жилых домов районного центра. 
 
По результатам проведенных мероприятий задержан 19-летний житель села Сарыколь, ранее осужденный за аналогичное преступление. Он также находился в алкогольном опьянении. 
 
В обоих случаях были задействованы оперативные и экстренные службы полиции, ЧС и скорой медицинской помощи. Специалистами производился осмотр зданий и территорий, указанных лжетеррористами. По результатам осмотра взрывных устройств обнаружено не было. 
 
По фактам полицией начато расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание за совершение преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
 

Сбытчика "синтетики" задержали в Мангистауской области

03.02.2022, 17:20 17461
Сбытчика "синтетики" задержали в Мангистауской области
АКТАУ. 3 ФЕВРАЛЯ - В Мангистауской области при попытке сбыта синтетического наркотика "скорость" задержан 57-летний наркосбытчик, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При обыске у неоднократно судимого жителя Актау обнаружили также шприц с наркотическим веществом "экстракционный опий", пластинку лекарственного средства "Трамадол" и шприцы для инъекций", - сообщает Polisia.kz.


По информации полиции, в квартире, где проживал задержанный, также нашли целлофановый сверток с марихуаной весом более пяти граммов, 12 шприцев для инъекций., пакет с маком, нож кустарного производства, электрошокер и металлические наручники. 

 

В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование. Мужчина водворен в ИВС. Проводится весь комплекс необходимых оперативно-следственных действий", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам ДП Мангистауской области Камиль Будайчиев.


Ранее сообщалось, что в Костанае задержан наркосбытчик с крупной партией героина. 


 

Преступная группа в Алматы обналичила более 3 млрд тенге

03.02.2022, 15:46 18976
Преступная группа в Алматы обналичила более 3 млрд тенге
Фото: Pexels
АЛМАТЫ. 3 ФЕВРАЛЯ - Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы из 7 человек, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Данные лица с 2018 по 2020 годы оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд тенге", - сообщили в АФМ. 


В ходе обысков установлено, что задержанные также выращивали у себя дома марихуану. Общий вес изъятого наркотика составил 849 граммов, сообщили в АФМ. 
 
Приговором суда обвиняемые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от 3 лет до 4 лет 8 месяцев. 
 

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