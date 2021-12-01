В Северном Казахстане организатора подпольной нарколаборатории приговорили к 16 годам

ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 НОЯБРЯ - Наркопроизводителя приговорили к 16 годам лишения свободы в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , четверо петропавловцев организовали преступную группу и наладили полный цикл незаконного наркобизнеса - от производства до розничной реализации.

Организовал преступную группу 35-летний житель города, который сначала пытался синтезировать наркотики в арендуемом гараже в Петропавловске, а в дальнейшем для конспирации перенес производство за черту областного центра.

К распространению наркотиков он привлек своих двоюродных сестер, сам в непосредственный контакт с покупателями психотропных веществ, в том числе с другими распространителями, не вступал.

Только одна из привлеченных женщин знала всю преступную схему вплоть до распределения доходов. Она же отвечала за расфасовку наркотиков на мелкие партии и обеспечивала взаимодействие с рядовыми участниками преступной группы, распространявших наркотики контактным способом. Для продажи наркотиков она вовлекла в преступную деятельность свою наркозависимую родную сестру с сожителем. Расчет был сделан на то, что последние, находясь в зависимом положении, не "сдадут" своих работодателей", - сообщает источник.

Как пояснили в МВД, разработка преступной группы длилась с октября 2020 года и завершилась в феврале текущего года. В ходе работы полиции были выявлены не только рядовые сбытчики, но и установлена вся схема незаконного оборота наркотиков, в результате подпольная нарколаборатория была ликвидирована.

При задержании у лидера ОПГ в доме, оборудованном под наркопроизводство, было изъято более трех килограммов синтетического наркотика "Альфа-PVP", 65 литров прекурсоров, колбы, мерные емкости, защитные костюмы, респираторы, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями процесса производства.

В суде обвиняемые неоднократно меняли показания. Однако вина каждого была полностью доказана. Суд также признал, что действовали они в составе организованной преступной группы, которая характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, стабильностью своего состава, четким распределением ролей, планированием преступлений, а также постоянством форм и методов преступной деятельности.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам лидер ОПГ А. Сейфуллин признан виновным в организации преступной группы и незаконном изготовлении, хранении, сбыте наркотиков в составе ОПГ и приговорен к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его "правая рука" Д. Курманбаева приговорена к 15 годам лишения свободы. А. Семенова и Е. Скрипай приговорены к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Акмолинской области задержали троих молодых людей за сбыт синтетических наркотиков.



