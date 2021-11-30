В Акмолинской области задержали группу молодых людей за сбыт синтетических наркотиков

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КОКШЕТАУ. 29 НОЯБРЯ - В Акмолинской области задержали троих молодых людей за сбыт синтетических наркотиков. Двое из подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории города Степногорске, возле магазина "Надежда", была задержана группа молодых людей в составе 3 человек, в возрасте 19-20 лет, которые распространяли синтетические наркотики путем закладок", - сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, в ходе личного обыска одного из задержанных были обнаружены и изъяты 3 свертка, обмотанные черной изолентой, внутри каждого из которых находились полиэтиленовые пакетики с психотропным веществом а-PVР а-пирролидинвалерофенон. Также, у задержанных были изъяты телефоны, посредством которых производилась фиксация тайников и переписка.

Оперативниками было установлено, что подозреваемые приехали из города Нур-Султана, сняли квартиру, где и осуществляли расфасовку наркотических средств. В ходе задержания, молодые люди показали места тайников, которые они уже успели сделать, откуда было изъято 8 закладок. Основной вес наркотиков, электронные весы, зип-пакеты хранили вне квартиры, в специально отведенном тайнике, откуда оперативниками было изъято более 125 граммов психотропного вещества а-PVР.

В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК (незаконный сбыт синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенные в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов).

Двое из подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.