В Алматы изъяли крупную партию синтетических наркотиков

АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы задержали 33-летнего мужчину с крупной партией синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, с "синтетикой" полицейские задержали 33-летнего мужчину. Его автомашина Hyundai была остановлена сотрудниками патрульной полиции, экипажем "Буран-201".
Мужчина стал заметно нервничать: пока инспекторы составляли в отношении него административный протокол за нарушение ПДД, он места себе не находил. Как выяснилось, неспроста. Причиной такому поведению стали свертки, обнаруженные в ходе осмотра транспортного средства фигуранта. Всего изъято и приобщено к материалам уголовного дела 224 свертка с веществом, происхождение и принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза. В свое оправдание подозреваемый заявил, что зелье приобрел в интернет-магазине для личного употребления. Однако есть подозрение, что такой объем наркотиков предназначался для дальнейшей розничной продажи", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Ранее сообщалось, что кызылординские полицейские провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали наркопритон.