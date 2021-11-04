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В Алматы изъяли крупную партию синтетических наркотиков

03.11.2021, 18:15 62398
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы задержали 33-летнего мужчину с крупной партией синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, с "синтетикой" полицейские задержали 33-летнего мужчину. Его автомашина Hyundai была остановлена сотрудниками патрульной полиции, экипажем "Буран-201".
 

Мужчина стал заметно нервничать: пока инспекторы составляли в отношении него административный протокол за нарушение ПДД, он места себе не находил. Как выяснилось, неспроста. Причиной такому поведению стали свертки, обнаруженные в ходе осмотра транспортного средства фигуранта. Всего изъято и приобщено к материалам уголовного дела 224 свертка с веществом, происхождение и принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза. В свое оправдание подозреваемый заявил, что зелье приобрел в интернет-магазине для личного употребления. Однако есть подозрение, что такой объем наркотиков предназначался для дальнейшей розничной продажи", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
 

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новости по теме

В Алматинской области полицейские изъяли у браконьера 3 тонны рыбы

03.11.2021, 20:20 49627
В Алматинской области полицейские изъяли у браконьера 3 тонны рыбы
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 3 НОЯБРЯ - 2 ноября сотрудники полиции ОП Капшагая задержали "Газель", в которой находилось около 3 тонн незаконно добытой рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каких-либо документов на груз у водителя с собой не оказалось, сообщает Polisia.kz
 
При проверке кузова автомашины было обнаружена различная рыба общим весом 2999 килограммов.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК. Следственные действия продолжаются.
 
23 сентября в ходе совместных мероприятий департамента погранслужбы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов села Аташ в холодильнике обнаружена рыба осетровых пород общим весом 215 килограммов.
 
В Казахстане с начала года инспекторами и егерями выявлены 820 нарушений природоохранного законодательства, сумма штрафов превысила 8 миллионов тенге.
 

В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду

03.11.2021, 16:36 70849
ШЫМКЕНТ. 3 НОЯБРЯ - В Шымкенте директор одного из предприятий города осуждена за экономическую контрабанду сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
 

В последующем директор предприятия незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан. При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара".

 
В ведомстве отметили, что в ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился. Женщина приговорена к штрафу в размере 4,3 млн тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане был задержан россиянин с контрабандой бивней мамонта и рога шерстистого носорога.
 

Более 100 сельчан обманул сотрудник банка и его сообщница в Туркестанской области

03.11.2021, 15:53 44632
ТУРКЕСТАН. 3 НОЯБРЯ - В Туркестанской области сотрудник банка и его сообщница оформили более 100 кредитов на сельчан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, к ним обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный оформил на ее имя кредит на сумму 3,5 миллионов тенге, получив сообщение от банка, она сразу же обратилась в полицию. 
 

Подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере задержали в Сайрамском районе. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК (мошенничество)".

 
Ранее сообщалось, что казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в Сети.
 

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