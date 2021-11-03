В Кызылорде провели спецоперацию по ликвидации наркопритона

КЫЗЫЛОРДА. 2 НОЯБРЯ - Кызылординские полицейские провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали наркопритон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 октября в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области задержали 68-летнего жителя города и его трех подельников за организацию притона для употребления наркотиков, сообщает портал Polisia.kz

В ходе следствия установлено, что подозреваемый изготавливал наркотическое средство "экстрационный опий", применяемый внутривенными инъекциями. В доме подозреваемого собирались и другие наркозависимые лица. При осмотре дома в качестве вещественных доказательств изъяты шприцы, посуда и вещества для изготовления наркотиков.

Задержанный подозреваемый полностью признался в содеянном. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 302 УК РК (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей", и он водворен в изолятор временного содержания.







