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В Кызылорде провели спецоперацию по ликвидации наркопритона

02.11.2021, 13:18 78949
КЫЗЫЛОРДА. 2 НОЯБРЯ - Кызылординские полицейские провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали наркопритон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
26 октября в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области задержали 68-летнего жителя города и его трех подельников за организацию притона для употребления наркотиков, сообщает портал Polisia.kz
 

В ходе следствия установлено, что подозреваемый изготавливал наркотическое средство "экстрационный опий", применяемый внутривенными инъекциями. В доме подозреваемого собирались и другие наркозависимые лица. При осмотре дома в качестве вещественных доказательств изъяты шприцы, посуда и вещества для изготовления наркотиков. 

 
Задержанный подозреваемый полностью признался в содеянном. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 302 УК РК (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей). 
 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей", и он водворен в изолятор временного содержания.


 

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Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы 17 мужчинами

03.11.2021, 14:36 6238
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о деле об изнасиловании школьницы из Сарыагаша семнадцатью мужчинами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив. Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин", - сказал Тургумбаев.

 
Он добавил, что в отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято решение.
 
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жительница Туркестанской области заявила об изнасиловали ее дочери 17 мужчинами в июне этого года.
 

Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары

03.11.2021, 10:44 19360
Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении факта сбыта фальшивых долларов в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султану задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США. Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тыс. фальшивых долларов", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Задержанные будут находиться под стражей два месяца. 
 
АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия (+7 7172 708 478) и напоминает, что обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу РК выявило 29 подпольных цехов по изготовлению фальшивых денег.

 
 

В Алматинской области пьяный сварщик угнал "Газель", чтобы подзаработать

02.11.2021, 20:51 100090
ТАЛДЫКОРГАН. 2 НОЯБРЯ - 25 октября в дежурную часть Талгарского РУП с заявлением об угоне "Газели" обратился 54-летний житель села Узынагаш, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина уточнил, что днем ранее автомашину угнали с территории газового хозяйства в селе Кызыл-ту. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 200 части 1 УК РК, сообщает Polisia.kz.
 
Полицейские обнаружили угнанное авто брошенным в аварийном состоянии в поселке Отеген батыра. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день в селе Кызыл-ту был задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний местный житель, который признался в совершении преступления. 
 
Мужчина работает газосварщиком. Находясь на рабочем месте, он употребил алкоголь. В это время ему позвонил знакомый и предложил подзаработать на перевозке груза. Так как для этого нужна была грузовая машина, он угнал рабочую "Газель". Подъезжая к селу Отеген батыра, злоумышленник не справился с управлением и на повороте, съехав с дороги, совершил ДТП. Испугавшись, он бросил машину и убежал.
 

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