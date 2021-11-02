В Казахстане у наркопреступников изъято 1,3 килограмма героина

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НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - За время операции "Карсора" по стране выявлено 934 преступления, в том числе 454 фактов сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 культивирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из незаконного оборота изъято 10,6 тонн наркотиков, в том числе: 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограммов синтетических наркотиков", - отметил на брифинге представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Он также сообщил, что в ходе операции по стране ликвидировано 20 наркоплантаций: в Туркестанской области - 1, Кызылординской области - 18, Карагандинской области - 1. Изъято и уничтожено 13 тысяч кустов конопли весом более восьми тонн.

По его словам, для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны, и патрулирования использованы 18 автомашин повышенной проходимости.

Привлекалась вертолетная техника в Кызылординской и прилегающих районах Актюбинской, Карагандинской и Туркистанской областей, где за 20 облетов выявлено два "схрона" марихуаны (изъято свыше 17 килограммов), восемь наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны десять лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли", - уточнил спикер.

Всего за истекший период текущего года выявлено около 900 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. В том числе 307 фактов сбыта, 87 фактов хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот недопущено более 107 килограммов синтетики.



