В Нур-Султане дерзкое ограбление с избиением попало на видео

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По данным Polisia.kz, ночью возле памятника "Паровоз" на улице Гeте к молодому человеку подошел парень и попросил прикурить. Внезапно он начал избивать потерпевшего и вырвал из его рук сотовый телефон.
Нападение на потерпевшего попало в объектив камер видеонаблюдений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в грабеже был задержан. Им оказался 26-летний житель столицы. Он водворен в изолятор временного содержания. Похищенный телефон парень продал прохожему в районе вокзала.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Грабеж". Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории города", - рассказал начальник управления полиции района Сарыарка Дулат Жумагулов.