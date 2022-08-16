В Нур-Султане дерзкое ограбление с избиением попало на видео

ЖАНАОЗЕН. 15 АВГУСТА - В Жанаозене состоялся судебный процесс в отношении преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением Жанаозенского районного суда жители региона Б. и Н. осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В марте 2022 года департамент КНБ по Мангистауской области в Жанаозене провел спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения.

Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое. Бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база.

У злоумышленников изъято 4 боевых автомата Калашникова, 1 самозарядный карабин Симонова и 48 боеприпасов.