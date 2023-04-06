Экс-директор ТЭЦ Тараза объявлен в розыск

Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы

Рассказать друзьям

Павлодар. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды "HAS Holding" пресекли в Павлодарской области, - Деятельность финансовой пирамиды "HAS Holding" пресекли в Павлодарской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.









Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность", - сообщили в АФМ.





Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "light-AS" и других компаний.





Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге. Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", - проинформировали в агентстве.





По его данным, организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, декорацию и нанимая специальную технику.





Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги", - отметили в АФМ.





В настоящее время организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".





В агентстве отметили, что в настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения и рекомендовали доверять только официальной информации.





Лица, пострадавшие от деятельности данной финансовой пирамиды "HAS Holding", могут обратиться в АФМ по номеру 8 (7182) 61-33-05.