За три месяца интернет-мошенники обманули казахстанцев на 3 млрд тенге

С начала года жертвами схем по привлечению вложений и инвестиций стали более 500 казахстанцев

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За три месяца текущего года зарегистрировано более 4 тысяч интернет-мошенничеств. В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге, сообщает Министерство внутренних дел Республики Казахстан.





По данным МВД, самым распространенным способом совершения мошенничеств остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах (инстаграм, телеграм, ватсап). В этом году зарегистрировано свыше 2 тысяч таких преступлений.





Также за последние несколько месяцев увеличилось количество мошенничеств, совершенных путем привлечения различных вложений и инвестиций. Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали более 500 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты.





В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений. Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в т.ч. национальных, компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми менеджерами и брокерами проходит в онлайн-режиме, в том числе через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов", - рассказали в ведомстве.





Следующий распространенный способ - это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов.





Отмечается, что фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. Только с начала года пресечено более 15 млн таких звонков.





Вместе с тем, отметили в министерстве, мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через ватсап.





Несмотря на общее снижение регистрации, за 3 месяца совершено более 400 преступлений от имени сотрудников банков, большая их часть связана с оформлением на граждан онлайн-займов.



