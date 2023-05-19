Завершено расследование в отношении экс-акима Кентау о подстрекательстве к взятке   

Приговор не вступил в законную силу

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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении 25 подсудимых по январским событиям.





Судом установлено, что в период с 04 по 05.01.2022 года 25 подсудимых в разных частях города Алматы участвовали в массовых беспорядках, совершили кражи в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилые, служебные и производственные помещения, угоны транспортных средств с причинением крупного ущерба, незаконно проникли на территорию опасного производственного объекта, также на другие объекты, охраняемые спецорганами, что причинило значительный ущерб и другие тяжкие последствия", - говорится в сообщении суда.





Также суд установил, что подозреваемые по предварительному сговору похитили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также в ходе массовых беспорядков в местности, где было объявлено чрезвычайное положение, причинили вред здоровью представителям власти с повреждением и уничтожением их имущества.





При назначении наказания учитывались следующие обстоятельства: полное и частичное признание вины подсудимых, отсутствие судимости, личность, молодой возраст, поведение до и после совершения правонарушения, наличие несовершеннолетних детей, характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения", - отметили в суде.





20 подсудимых получили условное наказание сроком от 9 месяцев до 1 года и 9 месяцев с применением закона об амнистии.





4 лица освобождены от наказания в связи с применением закона об амнистии.





В отношении 1 лица уголовное дело прекращено в связи со смертью.





Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, в Алматы проходило рассмотрение дела о захвате аэропорта в ходе январских событий.





Один из свидетелей по делу отказался от своих показаний, данных в ходе досудебного расследования.





Ранее сотрудник службы авиабезопасности рассказал о захвате аэропорта Алматы во время январских событий. Также в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев, который рассказал, кто отключил огни ВПП.





24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.



