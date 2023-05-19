18.05.2023, 09:00 33361
Завершено расследование в отношении экс-акима Кентау о подстрекательстве к взятке
Фото: Depositphotos
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Кентау. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении экс-акима города Кентау. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру города Астаны для проверки законности принятого решения и дальнейшего направления в суд, сообщает Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан.
По данным Антикора, в 2013 году подозреваемый, будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.
Получив требуемую сумму денег, он присвоил ее себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Дополнено 18.05.2023, 9.25
В Петропавловске по подозрению в укрывательстве тяжкого коррупционного преступления задержали бывшего сотрудника столичной службы экономических расследований.
Как рассказали в областном департаменте агентства по финмониторингу, правозащитник стал фигурантом дела о взятке в 45 миллионов тенге. Якобы столичный правозащитник достоверно знал, что руководство крупного Петропавловского завода получило эти деньги, однако попытался сокрыть факт под видом гражданско-правовой сделки. За это он и еще две подозреваемых с санкции суда помещены под стражу на два месяца, информирует телеканал "Астана".
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19.05.2023, 15:05 1466
Суд вынес приговор 25 участникам январских беспорядков в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении 25 подсудимых по январским событиям.
Судом установлено, что в период с 04 по 05.01.2022 года 25 подсудимых в разных частях города Алматы участвовали в массовых беспорядках, совершили кражи в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилые, служебные и производственные помещения, угоны транспортных средств с причинением крупного ущерба, незаконно проникли на территорию опасного производственного объекта, также на другие объекты, охраняемые спецорганами, что причинило значительный ущерб и другие тяжкие последствия", - говорится в сообщении суда.
Также суд установил, что подозреваемые по предварительному сговору похитили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также в ходе массовых беспорядков в местности, где было объявлено чрезвычайное положение, причинили вред здоровью представителям власти с повреждением и уничтожением их имущества.
При назначении наказания учитывались следующие обстоятельства: полное и частичное признание вины подсудимых, отсутствие судимости, личность, молодой возраст, поведение до и после совершения правонарушения, наличие несовершеннолетних детей, характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения", - отметили в суде.
20 подсудимых получили условное наказание сроком от 9 месяцев до 1 года и 9 месяцев с применением закона об амнистии.
4 лица освобождены от наказания в связи с применением закона об амнистии.
В отношении 1 лица уголовное дело прекращено в связи со смертью.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Алматы проходило рассмотрение дела о захвате аэропорта в ходе январских событий.
Один из свидетелей по делу отказался от своих показаний, данных в ходе досудебного расследования.
Ранее сотрудник службы авиабезопасности рассказал о захвате аэропорта Алматы во время январских событий. Также в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев, который рассказал, кто отключил огни ВПП.
24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.
С начала январских событий прошло почти полтора года. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
18.05.2023, 16:14 22186
Январская трагедия: один из свидетелей по делу о захвате Алматинского аэропорта отказался от показаний
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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Один из свидетелей по делу о захвате аэропорта Алматы сегодня в суде отказался от своих показаний, данных в ходе досудебного расследования.
Свидетелем выступил житель Алматы Асет Сатыбалдиев. По его словам, вечером 5 января 2022 года он прибыл в аэропорт, зашел через шлагбаум и находился на территории аэропорта в пассажирском терминале, передает "Sputnik Казахстан".
Мне было просто интересно, что будет происходить далее. У меня конкретных целей не было. Я находился среди народа и ходил за народом. Ничего не крушил, ничего не ломал. Был на первом этаже терминала, на второй этаж не поднимался и своими глазами не видел, что там происходило", - рассказал свидетель.
По его словам, он слышал у шлагбаума аэропорта от неизвестных лиц, что нужно не допустить прибытия войск ОДКБ и посадки самолетов в аэропорту. При этом заявил, что никого из подсудимых не узнает, так как не разглядел их лиц ночью.
Прокурор Бекзат Сейтимбет обратил внимание на то, что показания свидетеля, данные на досудебном расследовании и в суде, различаются. Для того чтобы не было противоречий, он зачитал показания Асета Сатыбалдиева, согласно которым в ходе следствия свидетель описал двух лиц. Однако свидетель в суде заявил, что во время допроса на него было оказано давление и сейчас он полностью отказывается от своих показаний, данных в ходе досудебного расследования", - пишет сайт.
Однако ранее свидетель не обращался в правоохранительные органы из-за якобы оказанного на него давления.
Также в суде сторона защиты обратила внимание на то, что в ходе досудебного расследования состоялась очная ставка между Сатыбалдиевым и подсудимой Айгерим Тлеужановой, когда они оба находились в статусе свидетеля.
В отношении кого он дает показания? В отношении свидетеля. Очная ставка между двумя свидетелями - это абсурд. Уважаемый суд, здесь явное нарушение порядка процессуальных действий. В дальнейшем сторона защиты будет ходатайствовать об исключении его", - сказал адвокат Абзал Айдарханов.
Выслушав доводы адвоката, судья Марат Какимжанов согласился со стороной защиты, добавив, что в очных ставках устраняются противоречия между показаниями подозреваемого и свидетеля.
Судья отметил, что суд вернется к ситуации позже, во время исследования материалов дела.
Напомним, по делу проходят пять человек: гражданские активисты Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов, а также Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, также в действиях, направленных на захват аэропорта, и приостановление деятельности аэропорта, и недопущение прибытия войск ОДКБ. Ранее подсудимые заявляли, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде", - говорится в информации.
Напомним, ранее сотрудник службы авиабезопасности рассказал о захвате аэропорта Алматы во время январских событий. Также в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев, который рассказал, кто отключил огни ВПП.
24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.
С начала январских событий прошло почти полтора года. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
18.05.2023, 12:48 29401
Ущерб в 457 млн тенге: в Актюбинской области депутата районного маслихата взяли под стражу
Проводится досудебное расследование
Фото: pixabay.com
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Актобе. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, данным лицом незаконно получены кредитные средства, выданные АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Сыбага" на приобретение 600 голов КРС", - проинформировали в агентстве.
По данным АФМ, общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге.
В настоящее время данный гражданин задержан и в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что сотрудников отдела образования Талдыкоргана подозревают в миллиардных хищениях.
17.05.2023, 21:25 57936
Соседа подозревают в развращении ребенка в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Коктобе-1 Алматинской области за развращение школьницы задержан 44-летний местный житель. Он, по словам местных жителей, в течение нескольких лет совершал сексуальные действия в отношении своей малолетней соседки, сообщает Almaty.tv.
С заявлением в полицию бабушка потерпевшей обратилась несколько дней назад. Тогда женщина сообщила, что сосед развращал ее внучку с лета 2022 года. Об этом ей рассказала сама девочка. По словам родных, подозреваемый около 15 лет живет в доме напротив. У него двое несовершеннолетних детей.
Я узнала, когда сосед позвонил мне, говорит, отправь внучку, я ей яблок положу. Тут она стала противиться, сказала, что не хочет идти. Вот тогда я и заподозрила неладное. Я была дома с двумя внучками одна, мужа не было. Я очень испугалась и не стала сразу предъявлять обвинение, думала, вдруг он что-то сделает. Потом сразу обратились в полицию", - рассказала бабушка пострадавшей.
Сейчас девочка временно обучается на дому. С ней работают психологи. Родные школьницы считают, что сосед угрожал ей расправой в случае отказа. Поэтому до этого времени она молчала. Узнав о случившемся, соседи потребовали, чтобы подозреваемый и его сожительница переехали из аула. Сейчас их дом выставлен на продажу.
В полиции подтвердили, что по факту возбуждено уголовное дело. Данный факт зарегистрирован в реестре районной полиции по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый взят под стражу в порядке, установленном в законодательстве.
Ведутся следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Напомним, в марте в Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру.
Убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери. Отбывать наказание извращенец будет в исправительном учреждении максимальной безопасности.
17.05.2023, 20:10 61811
В Атырау собаку насадили на арматуру
Фото: портал Мой город
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Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акт живодерства произошел в среду, 17 мая, возле школы в микрорайоне Нурсая, сообщает портал "Мой город".
Волонтер и зоозащитник Мамучар Карлович рассказал, что сообщение об этом он получил от своих коллег. Приехав на место, обнаружил истекающую кровью собаку, которую в буквальном смысле насадили на арматурный прут.
Около недели вроде было затишье, никаких издевательств над животными не было. Но сегодня произошел вопиющий случай. Бедро собаки было проткнуто железным прутом от заземления возле многоквартирного дома, и песика буквально насадили на него", - рассказал он.
Волонтерам пришлось немало потрудиться, чтобы вызволить несчастное животное из железного плена. Они забрали собаку, чтобы оказать ей первую помощь.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области пока не прокомментировали инцидент.
В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб.
Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.
17.05.2023, 19:28 64461
Кражи оградок с кладбищ в Алматы: задержан подозреваемый
Подозреваемый причастен как минимум к двадцати кражам
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Факты краж чужого имущества, имевшие место на территории кладбища, расследуются в районных управлениях полиции, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
В Медеуском районе задержан подозреваемый, причастный как минимум к двадцати кражам. Оперативные мероприятия по эпизоду в Жетысуском районе продолжаются.
Напомним, жители Алматы жалуются на кражи оградок с кладбищ. По словам горожан, на алматинском кладбище (Нижняя Пятилетка) продолжается расхищение могил. Также в редакцию поступило письмо от жителей Алматы, которые пожаловалась на акты вандализма на центральном кладбище.
17.05.2023, 18:22 68526
В Актобе задержали разыскиваемую в России наркосбытчицу
При задержании женщина предъявила поддельные документы гражданки Казахстана
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Актобе. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемую в России 54-летнюю сбытчицу наркотиков задержали в Актобе, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что женщину обнаружили в одном из частных домов Актобе. Разыскивалась она за незаконный сбыт наркотиков.
Отмечается, что при задержании женщина предъявила поддельные документы гражданки Казахстана.
В отношении разыскиваемой заведены уголовные дела по статье 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных почтовой оплаты, государственных наград), а также по статье 392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан).
Женщина водворена в следственный изолятор, решается вопрос ее экстрадиции и выдачи правоохранительным органам РФ.
Ранее в Астане задержали хозяйку интернет-магазина по торговле наркотиками.
17.05.2023, 16:01 74841
Бывшего сотрудника ДЭР СКО задержали за сокрытие факта взятки
Факт получения взятки он пытался представить как гражданско-правовую сделку
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Петропавловск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент экономических расследований Северо-Казахстанской области расследует факт сокрытия взятки одним из своих экс-сотрудников.
Задержанный Тампиев, член адвокатской коллегии Астаны, а ранее сотрудник службы экономических расследований, скрыл факт взятки в 45 млн тенге, которую получили должностные лица Петропавловского завода тяжелого машиностроения.
Факт получения взятки он пытался представить как гражданско-правовую сделку, сообщили в департаменте экономических расследований СКО.
На момент задержания Тампиев не имел статуса защитника по данному уголовному делу и не оказывал адвокатских услуг участникам процесса, как это пытаются представить в социальных сетях", - отметили в департаменте.
Тампиев и еще два подозреваемых в получении взятки арестованы на 2 месяца. Идет расследование.
Напомним, ранее акима-взяточника приговорили к 4 годам тюрьмы в Акмолинской области. Чиновника пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.
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