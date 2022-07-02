Мошенник обманул жителей Усть-Каменогорска на 17,5 миллиона тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ИЮЛЯ - B Усть-Каменогорске сотрудники полиции задержали 25-летнего уроженца Катон-Карагайского района, обещавшего оказать посреднические услуги в "оформлении" ипотеки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, он обманул 5 жителей областного центра.
Мошеннические действия мужчина проводил по определенной схеме, сначала он втирался в доверие к гражданам, а далее просил внести предоплату. После получения денежных средств, блокировал номера потерпевших", - пояснили в ведомстве.
Было установлено, что он никакого отношения к сфере недвижимости не имеет, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в департаменте.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), также выясняется причастность задержанного к другим подобным правонарушениям.