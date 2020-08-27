В Туркестанской области у девочки-подростка выманили 1 млн тенге, угрожая публикацией интимного видео

Туркестан. 26 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области вымогательница выманила у семьи девочки-подростка 1 млн тенге под угрозой публикации интимного видео, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Жетысайского отдела полиции с заявлением о вымогательстве обратился местный житель. По словам потерпевшего, неизвестная девушка с июня текущего года шантажирует его несовершеннолетнюю дочь под угрозой публикации в Сети интимного видео. До сегодняшнего дня злоумышленница выманила у потерпевших таким образом миллион тенге", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 194 УК РК (Вымогательство).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую с поличным при вымогательстве у потерпевшей еще 120 тыс. тенге. Задержанной оказалась молодая жительница Махтааральского района. В качестве вещественных доказательств изъяли деньги и видеоматериалы.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

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