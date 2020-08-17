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Из-за хищения бюджетных 25 млн тенге начала разрушаться школа в Атырау

16.08.2020, 10:22 6265
Из-за хищения бюджетных 25 млн тенге начала разрушаться школа в Атырау
Атырау. 16 августа. Kazakhstan Today - Прокуратура Атырауской области выявила хищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт городской средней школы в областном центре, передает Kazakhstan Today.
 
Как пишет региональное издание "Ак Жайык", прокуратура установила, что на капитальный ремонт средней школе №5 имени Габита Мусрепова в 2017 году было выделено 279 млн тенге.
 
Ремонт провели. Однако в марте текущего года от несильного ветра произошло разрушение облицовки здания школы.
 
Согласно заключению независимого эксперта, причиной стало несоблюдение архитектурно-строительных норм, а также невыполнение всех необходимых работ. В результате хищения средств государству причинен ущерб на общую сумму в 25 млн тенге.
 
Собранные прокуратурой материалы были направлены в антикоррупционную службу. Начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
 

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