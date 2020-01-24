В Нур-Султане расследуют хищение более 400 млн тенге, выделенных на реставрацию театра драмы

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Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Экс-директора ГККП "Государственный академический русский театр им. М.Горького" в Нур-Султане Еркина Касенова и ряд других лиц подозревают в хищении 400 миллионов тенге, выделенных на реставрацию здания. Об этом сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Нур-Султана проводится досудебное расследование в отношении экс-директора ГККП "Государственный академический русский театр им. М.Горького" Еркина Касенова и других лиц по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме более 400 миллионов тенге, выделенных на ремонтно-реставрационные работы и капитальный ремонт здания театра путем подписания фиктивных актов выполненных работ", - цитирует Бигайдарова Kazpravda.kz .

В настоящее время дело находится на стадии расследования. Окончательное решение с определением вины подозреваемых будет вынесено судом.

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