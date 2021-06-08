В Нур-Султане экспедитор похитил 5 млн тенге, инсценировав разбой

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Нур-Султане водитель-экспедитор, инсценировав разбойное нападение, похитил 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, вечером на пульт 102 поступило сообщение о том, что возле гостиницы мужчине нанесли ножевые ранения. Потерпевший 34-летний водитель-экспедитор ТОО рассказал, что, когда он находился в машине, к нему подошли двое мужчин в масках и, угрожая ножом, потребовали деньги.

Водитель вступил с ними в драку, при этом получил ножевые ранения в живот. Грабители, забрав пакет с денежными средствами в сумме около 5 млн тенге, скрылись. Раненый водитель был доставлен в городскую больницу", - рассказали в полиции.

В ходе расследования полицейские сопоставили все обстоятельства дела, изучили все камеры видеонаблюдения на месте происшествия. При этом оперативники заметили несоответствия в показаниях, касающиеся времени нанесения ранения и возможному пути следования предполагаемых преступников, и усомнились в достоверности сведений.

Полицейские отследили весь маршрут движения водителя и провели обыск в его квартире, где обнаружили и изъяли похищенные денежные средства. Водитель-экспедитор после представленных неопровержимых улик признался в совершении преступления. Он сообщил, что сам сымитировал преступление с целью завладения денег", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время по факту заведомо ложного доноса о совершении уголовного проступка проводится расследование.

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