Разбой в Туркестанской области: похищен сейф с 2,5 млн тенге

ТУРКЕСТАН. 19 МАРТА - В Туркестанской области задержали подозреваемых в разбое и хищении сейфа с деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 марта в дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о разбойном нападении на офис одной из газовых организаций, расположенных в районе. В областном департаменте создали специальную оперативную группу. Специалисты сразу же выехали вместе с районными коллегами на место происшествия.

Установлено, что трое неизвестных лиц в масках разбили окно и проникли в помещение офиса. Угрожая расправой, они избили и связали диспетчера и похитили металлический сейф. В нем находились более 2,5 млн тенге, это были деньги местного населения - оплата за газ", - сказал заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

Преступление зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Разбой".

Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе подворный обход, опрошены очевидцы. Оперативники установили круг подозреваемых и транспортное средство, на котором передвигались возможные преступники. В результате по подозрению в совершении разбойного нападения задержаны трое подозреваемых. Ими оказались жители Сарыагашского района, двое из которых ранее судимы за кражу и хулиганство. Разыскивается еще один участник преступной группы", - рассказали в полиции.

В качестве вещественных доказательств изъят похищенный сейф. Также установлено, что похищенное подозреваемые поделили между собой.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие продолжается", - отметил Курманбек Сахов.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.

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