Интернет-мошенничество на 800 тысяч тенге раскрыли полицейские Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 ИЮНЯ - Интернет-мошенничество раскрыли сотрудники отдела криминальной полиции УП Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Потерпевшая обратилась с заявлением в апреле. Она рассказала, что, собираясь купить оптом детские вещи и игрушки, нашла объявление в одном из пабликов соцсети Instagram. Женщина перечислила "продавцу" свыше 800 тысяч тенге, после чего контакт с ним прервался.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили причастность 23-летнего жителя Алматинской области. В ходе служебной командировки он был задержан.

В настоящее время петропавловские полицейские готовятся передать материалы коллегам из южной столицы для установления причастности подозреваемого к другим преступлениям.

Факты мошенничества, основанные на предоплате, встречаются до сих пор, хотя в целом люди стали осторожнее относиться к покупке и продаже вещей через Интернет", - говорит начальник ОКП УП Петропавловска подполковник полиции Дархан Зияфиддин.





Он напомнил, что "всегда следует проверять предлагаемые в сети товары и услуги, требовать дополнительных фото- и видеообзоров. Наибольшую опасность в настоящее время представляет мошенническая схема "звонок из банка". Людей убеждают совершить переводы средств на предлагаемые счета, либо выманивают пароли, cvv-коды с обратной стороны банковской карты, другую конфиденциальную информацию, открывающую доступ к счетам. Другой вариант - предложение установить на телефон приложение удаленного доступа, с помощью которого преступники получают полный контроль над мобильным устройством и, соответственно, доступ к счетам жертвы. Убедительно просим не устанавливать и не запускать незнакомые программы по совету посторонних лиц. Также опасно переходить по сомнительным ссылкам, где от вас требуется ввести конфиденциальные данные, такие как номер и cvv-код карты".

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