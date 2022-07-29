В Северо-Казахстанской области выявили финпирамиду HERMES LTD

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Нур-Султане, 26 июля задержан местный житель, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма «мефедрона», 1,4 килограмма «альфа-PVP» и 659 таблеток МДМА («экстази»), сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

Следствием установлено, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в Интернете.

По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Комитетом национальной безопасности продолжается работа по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ.