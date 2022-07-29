В Северо-Казахстанской области выявили финпирамиду HERMES LTD

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 ИЮЛЯ - Факт организации деятельности финансовой пирамиды HERMES LTD выявлен департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам HERMES LTD по инвестиционным вкладам путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду", - сообщили в АФМ.
По данным агентства, по уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - добавили в АФМ.