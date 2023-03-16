15.03.2023, 20:59 38351

За сводничество задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net

Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге
За сводничество задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net
Фото: пресс-служба МВД РК
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Установленный денежный оборот фигурантов составил свыше 8 млрд тенге (в среднем более 2 млрд тенге в год).

На сайте размещено около 6000 объявлений интимного характера. Установлено и допрошено 150 человек, которые показали, что систематически переводили деньги на счета топ-менеджеров сайта.

Согласно проведенной экспертизе размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг.

По результатам проведенных в Астане, Алматы, Павлодаре обысков изъято свыше 23 млн тенге, в том числе в криптовалюте, автомашины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что общественная опасность данных деяний заключается в нарушении нравственности и создает условия для распространения проституции.

Досудебное расследование продолжается.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗадержаниеСайтсводничество

новости по теме

16.03.2023, 15:30 7481

Акции принадлежащего Болату Назарбаеву алматинского завода вернут государству

Болат Назарбаев не имел права отчуждать спорные акции без передачи новому покупателю своих обязательств
Акции принадлежащего Болату Назарбаеву алматинского завода вернут государству
Фото: Акимат Алматы
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда обязала Болата Назарбаева и ТОО "РLS-ТМ" вернуть государству акции Алматинского завода тяжелого машиностроения. Решение было вынесено по иску Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов.

Постановление судебной коллегии опубликовано в судебном кабинете, передает Tengrinews.kz.

По решению суда договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО "PLS-ТМ", в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда, признан недействительным.

Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала завода в собственность государства", - говорится в постановлении.


Согласно материалам дела, в 1998 году департамент госимущества продал государственный пакет акций завода (31,9% от уставного фонда) победителю тендера - ТОО "Темир Кон" за 105,3 млн тенге.

Согласно договору, новый владелец был обязан сохранять профиль деятельности предприятия и увеличивать объемы производства. Однако в 2007 году компания "Темир Кон" продала 86,78% акций завода, в том числе и 31,9% госпакета, Болату Назарбаеву. Через два года он продал госпакет вместе с другими акциями ТОО "PLS-ТМ", не соблюдая никаких обязательств по договору", - сообщает Sputnik.


В решении суда отмечается, что Болат Назарбаев не имел права отчуждать спорные акции без передачи новому покупателю своих обязательств.

Напомним, а августе прошлого года депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил о земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву.

Позже стало известно, что государству вернули 300 тысяч гектаров земель, принадлежавших брату экс-президента.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НазарбаевСудзаводВозвратакции
16.03.2023, 08:09 17356

МВД провело спецоперацию по задержанию опасных преступников в Кызылорде  

Задержаны 10 подозреваемых
МВД провело спецоперацию по задержанию опасных преступников в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде, сообщает Polisia.kz.

В ходе проведения специальной операции по пресечению противоправной деятельности участников преступной группы в органы полиции доставлено 10 подозреваемых. Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство", - говорится в сообщении полиции.



Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.

Кроме того, в социальных сетях ими неоднократно публиковались видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность.

Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в полиции.


Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков.
 
15.03.2023, 18:35 42266

Схрон оружия и боеприпасов найден в Жамбылской области

Ведется досудебное расследование
Схрон оружия и боеприпасов найден в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
Тараз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из заброшенных зданий - бывшем районном потребительском складе Меркенского района найден схрон оружия и боеприпасов, сообщает Polisia.kz.

Обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились двуствольное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ с механическим стиранием заводских номеров, 12 патронов различного калибра и светошумовая граната", - проинформировали в полиции.


По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области.
 
15.03.2023, 18:10 44311

АЗРК выявило признаки нарушений в деятельности подведомственных организаций холдинга "Байтерек"

В адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств, им способствующих
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК по результатам проведенного мониторинга деятельности холдинга "Байтерек" на предмет обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга - АО "Банк развития Казахстана" и АО "KazakhExport", сообщает пресс-служба агентства.

Согласно действующему законодательству АО "Банк развития Казахстана" осуществляет льготное кредитование крупных инфраструктурных проектов. В ходе изучения внутренней документации банка установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков, ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, для данной категории заемщиков допускается получение дополнительного финансирования без прохождения процедур банковской экспертизы", - проинформировали в пресс-службе.


Наряду с этим в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, несмотря на наличие утвержденных паритетных схем финансирования (50% бюджетный заем, 50% иные источники), отдельные проекты банка кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях либо на 100% за счет "дорогих" денег, привлеченных из иных источников.

Данные действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей", - отметили в АЗРК.


Кроме того, проявления фаворитизма в деятельности банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки.

К примеру, вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней", - добавили в агентстве.


Также в ходе анализа деятельности АО "KazakhExport" установлены признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки.

По вышеперечисленным фактам в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства РК. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов в будущем в адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств, им способствующих", - заявили в пресс-службе.


В АЗРК подчеркнули, что уведомления антимонопольного органа подлежат исполнению в течении 30 календарных дней с момента получения уведомлений.

В случае неисполнения уведомлений в установленный АЗРК срок по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что АЗРК выявило нарушения в деятельности рынка "Алтын Орда".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НарушенияБайтерекАЗРК
15.03.2023, 11:28 51326

В центре Алматы зарезали мужчину

Задержан подозреваемый 2001 года рождения
В центре Алматы зарезали мужчину
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины, информирует департамент полиции Алматы.

По информации телеграм-канала egov.press, убийство произошло в ночь с 14 на 15 марта 2023 года на детской площадке в микрорайоне Самал-3. Тело зарезанного мужчины обнаружили под окнами жилого дома, у лавочек.

В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК

По предварительным данным, 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый - гражданин Д., 2001 года рождения, был задержан по горячим следам. Он взят под стражу", - сказано в сообщении полиции.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:УбийствоРасследованиеАлматы
15.03.2023, 08:13 53656

В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков  

ОПГ планировала открыть 8 нарколабораторий в Казахстане
В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе масштабной специальной операции ликвидирована деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков и их сбыт на территории Казахстана с помощью интернет-ресурсов, сообщает Polisia.kz.


В конце прошлого года оперативными работниками ведомства в Алматинской области проведена оперативная разработка, в ходе которой были выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трех подпольных лабораториях на территории региона", - напомнили в полиции.


Сообщается, что в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими дополнительно были установлены два иностранца - основных организатора этой преступной группы, ответственных за финансирование, а также поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков) и лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан.

Один из организаторов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров, на днях был задержан в городе Алматы. В ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые реакторы, и 13 тонн прекурсоров. Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это 4 млн разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране", - проинформировали в полиции.


Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три автомашины. Расследование продолжается.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МВДНаркотикиОПГ
14.03.2023, 16:45 63411

Приставал к девочке в лифте: в Караганде возобновили дело о домогательстве

Судья вынесла извращенцу приговор - 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство", однако мама школьницы не согласилась с приговором суда
Приставал к девочке в лифте: в Караганде возобновили дело о домогательстве
Фото: instagram/dinatansari
Караганда. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дело о домогательстве в лифте по отношению к 14-летней школьнице возобновили в Караганде.

По факту приставания к несовершеннолетней в лифте зарегистрировано уголовное дело по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и статье 24 УК РК (Покушение на преступление), назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в ДП Карагандинской области.


Напомним, об инциденте, который произошел 2 марта в Карагандинской области, рассказала правозащитница Дина Тансари. Взрослый житель Туркестана сначала домогался 14-летней школьницы в лифте и не давал ей выйти, а затем пытался увести в свою квартиру.

Судья вынесла извращенцу приговор - 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство". Однако мама школьницы не согласилась с приговором суда.
 
14.03.2023, 11:44 60986

Более пяти килограммов героина пытались провезти в Казахстан  

Наркотики были обнаружены в топливном баке автомобиля, которым управлял иностранец
Более пяти килограммов героина пытались провезти в Казахстан
Фото: КНБ РК
Туркестан. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности пресечена попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии наркотических средств.

6 марта 2023 года в пункте пропуска "Жибек Жолы" на территории Сарыагашского района Туркестанской области пограничным нарядом остановлена автомашина под управлением иностранного гражданина. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 14 кг наркотических средств и психотропных веществ, сокрытых в топливном баке. Из них: 5 кг 290 г героина, 792 г опия и 5 кг 335 г гашиша, а также 1 кг 962 г синтетических наркотиков", - рассказали в пресс-службе КНБ.


КНБ РК

По данному факту материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

КНБ РК

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, четыре наркоконтрабандиста приговорены к длительным срокам заключения в Мангистауской области.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КНБконтрабандаГероин

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?

      Архив опросов