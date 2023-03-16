15.03.2023, 20:59 38351
За сводничество задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net
Фото: пресс-служба МВД РК
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Установленный денежный оборот фигурантов составил свыше 8 млрд тенге (в среднем более 2 млрд тенге в год).
На сайте размещено около 6000 объявлений интимного характера. Установлено и допрошено 150 человек, которые показали, что систематически переводили деньги на счета топ-менеджеров сайта.
Согласно проведенной экспертизе размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг.
По результатам проведенных в Астане, Алматы, Павлодаре обысков изъято свыше 23 млн тенге, в том числе в криптовалюте, автомашины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".
Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что общественная опасность данных деяний заключается в нарушении нравственности и создает условия для распространения проституции.
Досудебное расследование продолжается.
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16.03.2023, 15:30 7481
Акции принадлежащего Болату Назарбаеву алматинского завода вернут государству
Фото: Акимат Алматы
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда обязала Болата Назарбаева и ТОО "РLS-ТМ" вернуть государству акции Алматинского завода тяжелого машиностроения. Решение было вынесено по иску Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов.
Постановление судебной коллегии опубликовано в судебном кабинете, передает Tengrinews.kz.
По решению суда договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО "PLS-ТМ", в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда, признан недействительным.
Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала завода в собственность государства", - говорится в постановлении.
Согласно материалам дела, в 1998 году департамент госимущества продал государственный пакет акций завода (31,9% от уставного фонда) победителю тендера - ТОО "Темир Кон" за 105,3 млн тенге.
Согласно договору, новый владелец был обязан сохранять профиль деятельности предприятия и увеличивать объемы производства. Однако в 2007 году компания "Темир Кон" продала 86,78% акций завода, в том числе и 31,9% госпакета, Болату Назарбаеву. Через два года он продал госпакет вместе с другими акциями ТОО "PLS-ТМ", не соблюдая никаких обязательств по договору", - сообщает Sputnik.
В решении суда отмечается, что Болат Назарбаев не имел права отчуждать спорные акции без передачи новому покупателю своих обязательств.
Напомним, а августе прошлого года депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил о земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву.
Позже стало известно, что государству вернули 300 тысяч гектаров земель, принадлежавших брату экс-президента.
16.03.2023, 08:09 17356
МВД провело спецоперацию по задержанию опасных преступников в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения специальной операции по пресечению противоправной деятельности участников преступной группы в органы полиции доставлено 10 подозреваемых. Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство", - говорится в сообщении полиции.
Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.
Кроме того, в социальных сетях ими неоднократно публиковались видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность.
Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков.
15.03.2023, 18:35 42266
Схрон оружия и боеприпасов найден в Жамбылской области
Ведется досудебное расследование
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из заброшенных зданий - бывшем районном потребительском складе Меркенского района найден схрон оружия и боеприпасов, сообщает Polisia.kz.
Обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились двуствольное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ с механическим стиранием заводских номеров, 12 патронов различного калибра и светошумовая граната", - проинформировали в полиции.
По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Ранее сообщалось, что несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области.
15.03.2023, 18:10 44311
АЗРК выявило признаки нарушений в деятельности подведомственных организаций холдинга "Байтерек"
В адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств, им способствующих
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК по результатам проведенного мониторинга деятельности холдинга "Байтерек" на предмет обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга - АО "Банк развития Казахстана" и АО "KazakhExport", сообщает пресс-служба агентства.
Согласно действующему законодательству АО "Банк развития Казахстана" осуществляет льготное кредитование крупных инфраструктурных проектов. В ходе изучения внутренней документации банка установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков, ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, для данной категории заемщиков допускается получение дополнительного финансирования без прохождения процедур банковской экспертизы", - проинформировали в пресс-службе.
Наряду с этим в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, несмотря на наличие утвержденных паритетных схем финансирования (50% бюджетный заем, 50% иные источники), отдельные проекты банка кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях либо на 100% за счет "дорогих" денег, привлеченных из иных источников.
Данные действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей", - отметили в АЗРК.
Кроме того, проявления фаворитизма в деятельности банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки.
К примеру, вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней", - добавили в агентстве.
Также в ходе анализа деятельности АО "KazakhExport" установлены признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки.
По вышеперечисленным фактам в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства РК. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов в будущем в адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств, им способствующих", - заявили в пресс-службе.
В АЗРК подчеркнули, что уведомления антимонопольного органа подлежат исполнению в течении 30 календарных дней с момента получения уведомлений.
В случае неисполнения уведомлений в установленный АЗРК срок по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что АЗРК выявило нарушения в деятельности рынка "Алтын Орда".
15.03.2023, 11:28 51326
В центре Алматы зарезали мужчину
Задержан подозреваемый 2001 года рождения
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины, информирует департамент полиции Алматы.
По информации телеграм-канала egov.press, убийство произошло в ночь с 14 на 15 марта 2023 года на детской площадке в микрорайоне Самал-3. Тело зарезанного мужчины обнаружили под окнами жилого дома, у лавочек.
В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК
По предварительным данным, 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый - гражданин Д., 2001 года рождения, был задержан по горячим следам. Он взят под стражу", - сказано в сообщении полиции.
15.03.2023, 08:13 53656
В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе масштабной специальной операции ликвидирована деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков и их сбыт на территории Казахстана с помощью интернет-ресурсов, сообщает Polisia.kz.
В конце прошлого года оперативными работниками ведомства в Алматинской области проведена оперативная разработка, в ходе которой были выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трех подпольных лабораториях на территории региона", - напомнили в полиции.
Сообщается, что в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими дополнительно были установлены два иностранца - основных организатора этой преступной группы, ответственных за финансирование, а также поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков) и лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан.
Один из организаторов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров, на днях был задержан в городе Алматы. В ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые реакторы, и 13 тонн прекурсоров. Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это 4 млн разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране", - проинформировали в полиции.
Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три автомашины. Расследование продолжается.
14.03.2023, 16:45 63411
Приставал к девочке в лифте: в Караганде возобновили дело о домогательстве
Фото: instagram/dinatansari
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Караганда. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дело о домогательстве в лифте по отношению к 14-летней школьнице возобновили в Караганде.
По факту приставания к несовершеннолетней в лифте зарегистрировано уголовное дело по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и статье 24 УК РК (Покушение на преступление), назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в ДП Карагандинской области.
Напомним, об инциденте, который произошел 2 марта в Карагандинской области, рассказала правозащитница Дина Тансари. Взрослый житель Туркестана сначала домогался 14-летней школьницы в лифте и не давал ей выйти, а затем пытался увести в свою квартиру.
Судья вынесла извращенцу приговор - 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство". Однако мама школьницы не согласилась с приговором суда.
14.03.2023, 11:44 60986
Более пяти килограммов героина пытались провезти в Казахстан
Фото: КНБ РК
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Туркестан. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности пресечена попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии наркотических средств.
6 марта 2023 года в пункте пропуска "Жибек Жолы" на территории Сарыагашского района Туркестанской области пограничным нарядом остановлена автомашина под управлением иностранного гражданина. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 14 кг наркотических средств и психотропных веществ, сокрытых в топливном баке. Из них: 5 кг 290 г героина, 792 г опия и 5 кг 335 г гашиша, а также 1 кг 962 г синтетических наркотиков", - рассказали в пресс-службе КНБ.
По данному факту материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, четыре наркоконтрабандиста приговорены к длительным срокам заключения в Мангистауской области.
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