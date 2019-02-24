В Караганде инвалида приговорили к 10 годам колонии за развращение несовершеннолетних

Караганда. 31 января. Kazakhstan Today - В Караганде к 10 годам лишения свободы приговорили инвалида, развращавшего несовершеннолетних девочек, передает Kazakhstan Today.

Мужчина без двух ног получил от своего брата в подарок сотовый телефон. Находясь дома, он начал заниматься развратными действиями. Здесь, может быть, сказалась безысходность, которая в силу увечий не дала возможность ему реализоваться как мужчине. После получения травмы он остался один, без семьи. Зарегистрировавшись в соцсети ВКонтакте как 16-летний парень, он начал добавлять к себе в друзья девочек, возраст которых не достиг 14 лет. А затем просил их выслать фотографии, где они обнажены", - рассказал председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Шарип Сисимбаев на брифинге по итогам работы суда за 2018 год.

Получением снимков от несовершеннолетних девочек действия осужденного не ограничивались.

Сначала мужчина шантажировал своих жертв, а потом размещал их фото в открытом доступе. Таким образом он создавал ситуации, при которых девочки дальше не могли учиться в своей школе. Они были вынуждены менять место жительства, уезжать с родителями в другие города", - добавил Шарип Сисимбаев.

В итоге мужчина был осужден на 10 лет лишения свободы по частям 1 и 3 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних). К настоящему моменту приговор вступил в законную силу, сообщает Еkaraganda.kz

Всего в 2018 году на рассмотрении СМУС Карагандинской области находилось 17 дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности и действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Впервые была применена мера принудительного лечения в виде химической кастрации. Одного осужденного за растление малолетних приговорили к пожизненному лишению свободы.

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