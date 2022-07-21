Живодер, намеренно наехавший на лошадь, арестован на 10 суток

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КОНАЕВ. 20 ИЮЛЯ - В отношении жителя села Междуреченское, совершившего наезд на лошадь на своей автомашине, зарегистрирован материал досудебного расследования по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

20 июля за совершение административного правонарушения по статье 434 КоАП РК постановлением судьи специализированного межрайонного административного суда гражданин Р. подвергнут административному аресту на срок 10 суток.