Живодер, намеренно наехавший на лошадь, арестован на 10 суток

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КОНАЕВ. 20 ИЮЛЯ - В отношении жителя села Междуреченское, совершившего наезд на лошадь на своей автомашине, зарегистрирован материал досудебного расследования по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
20 июля за совершение административного правонарушения по статье 434 КоАП РК постановлением судьи специализированного межрайонного административного суда гражданин Р. подвергнут административному аресту на срок 10 суток.
Напомним, инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуреченское поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь. Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей. Правонарушитель задержан и доставлен в районную полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).