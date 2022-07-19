Житель Алматинской области умышленно наехал на лошадь

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КОНАЕВ. 18 ИЮНЯ - В Сети появилось видео, на котором водитель внедорожника наезжает на лежащую лошадь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции региона, инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуречинск поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь.

Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей. Правонарушитель задержан и доставлен в районную полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным), относящееся к уголовному проступку. В рамках трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию с прокуратурой в отношении задержанного избрана мера "обязательство о явке". Уголовное дело взято на особый контроль руководства областной полиции.