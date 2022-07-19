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Житель Алматинской области умышленно наехал на лошадь

18.07.2022, 18:27 16851
Житель Алматинской области умышленно наехал на лошадь
Фото: Кадр видео
КОНАЕВ. 18 ИЮНЯ - В Сети появилось видео, на котором водитель внедорожника наезжает на лежащую лошадь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации департамента полиции региона, инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуречинск поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь. 
 
Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей. Правонарушитель задержан и доставлен в районную полицию. 
 
По факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным), относящееся к уголовному проступку. В рамках трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию с прокуратурой в отношении задержанного избрана мера "обязательство о явке". Уголовное дело взято на особый контроль руководства областной полиции.
 
 

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В ЗКО предприниматель застрелен в собственном доме

19.07.2022, 09:50 971
АКСАЙ. 19 ИЮЛЯ - Тело бизнесмена с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 июля в 22.00 городе Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в ДП Западно-Казахстанской области, тело владельца магазина было найдено в прихожей его дома по улице Ихсанова. Бизнесмен был убит выстрелом в голову.
 
Во дворе дома возле калитки был обнаружен и изъят обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки, сообщает портал "Мой город".
 
Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. 
 
По данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Убийство".
 

АФМ с начала года выявило хищения бюджетных средств на 57 млрд тенге

19.07.2022, 09:37 1501
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В I полугодии текущего года в сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел, сумма ущерба составила 57 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии Агентства по финансовому мониторингу под председательством Жаната Элиманова, в ходе которого были подведены итоги работы за I полугодие текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге", - сообщили в АФМ.

 
За I полугодие окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге. В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.
 
На коллегии особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов. По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1 164 до 826) сократилось количество возбужденных дел.
 
Также, в рамках поручения главы государства выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны. Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тыс. сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге.
 
В рамках объявленного Президентом Года детей защищены права более 100 детей-сирот. Особое внимание уделено защите социально-уязвимых слоев населения.
 
На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки. В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки ЕАГ на предмет соответствия антиотмывочной системы Казахстана к международным требованиям.
 
Для этого принято 2 пакета законов для имплементации международных стандартов, решаются другие организационно-правовые вопросы.
 
В заключение Жанат Элиманов отметил, что АФМ продолжит дальнейшую работу по пресечению теневых схем и защиты бизнеса, а также дал ряд конкретных поручений руководителям территориальных департаментов.
 

В Атырауской области на трассе задержали подозреваемого в перевозке 17 кг марихуаны

18.07.2022, 20:41 13546
В Атырауской области на трассе задержали подозреваемого в перевозке 17 кг марихуаны
Фото: Кадр видео
АТЫРАУ. 18 ИЮНЯ - В Атырауской области выявлен факт перевозки наркотического средства в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские остановили автомобиль Toyota Ipsum на 30-м километре трассы Атырау - Актобе и при досмотре обнаружили наркотическое вещество "марихуана" общим весом 17 кг, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту управлением полиции города Атырау начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. В настоящее время подозреваемый задержан и взят под стражу.
 
 

Январская трагедия: расследуется 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 - по актам терроризма

18.07.2022, 16:39 19046
Январская трагедия: расследуется 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 - по актам терроризма
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований. Как известно, погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. В те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, совершали мародерства. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка ими совершены нападения на здания органов полиции.
 

На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд", - сказал Елдос Килымжанов.

 
Он сообщил, что в городе Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан, подозреваемых в участии в массовых беспорядках, нападении на здания государственных органов и применении насилия в отношении представителей власти.
 

В ночь с 4 на 5 января указанные преступники, находясь на центральной площади города Алматы, в группе с другими лицами совершили погромы 42 служебных автомашин полиции, вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

 
По остальным уголовным делам специальными прокурорами проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности.
 

На сегодня в 8 регионах страны проведено более 30 тысяч следственных действий. Назначено свыше 4 тысяч судебных экспертиз. Производство обязательных следственных действий необходимо для выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения. В настоящее время под стражей содержатся 349 подозреваемых лиц. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям", - сообщил Елдос Килымжанов.

 
По его информации, всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.
 
Также, по словам заместителя начальника первой службы Генеральной прокуратуры, широко применяется институт процессуального соглашения.
 

В рамках этой процедуры в Актюбинской области в отношении 3 подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор. Согласно установленным обстоятельствам 5 января т.г. указанные лица совершили захват Международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности. В результате работа стратегического объекта была заморожена на двое суток, задержаны внутренние и международные рейсы, причинен значительный ущерб. Судом они приговорены к различным мерам наказания", - проинформировал он.

 
В другом случае в Алматинской области к условным срокам наказания осуждены 5 активных участников массовых беспорядков в городе Талдыкоргане, с которыми также заключены процессуальные соглашения.
 

Как ранее сообщалось, в те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации "ДВК/Коше" (ДВК). В Шымкенте приговором суда 3 приверженца этой запрещенной организации осуждены к 3 годам лишения свободы. Они не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества", - сказал Елдос Килымжанов, отметив, что судебный акт в законную силу не вступил.

 

Три приверженца запрещенной в РК организации осуждены за участие в январских беспорядках

18.07.2022, 15:35 20506
Три приверженца запрещенной в РК организации осуждены за участие в январских беспорядках
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Трех приверженцев запрещенной в Казахстане экстремистской организации "ДВК/Коше" осудили в Казахстане за активное участие в массовых беспорядках, сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Шымкенте приговором суда три приверженца этой запрещенной организации осуждены к трем годам лишения свободы", - заявил Килымжанов.

 
По его словам, злоумышленники не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества. 
 
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
 

Несколько уголовных дел завели в Алматы по факту растраты бюджетных средств

18.07.2022, 13:40 23156
Несколько уголовных дел завели в Алматы по факту растраты бюджетных средств
АЛМАТЫ. 18 ИЮЛЯ - Прокуратура Алматы завела несколько уголовных дел по фактам неэффективного использования бюджетных средств и присвоения вверенного имущества на общую сумму около 120,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О фактах нарушений ранее рассказал на XХII сессии маслихата города председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов, сообщает Zakon.kz
 
По его информации, аудиторская проверка выявила:
 
  • финансовые нарушения - на 45,5 млрд тенге;
  • неэффективное планирование - на 28,8 млрд тенге;
  • неэффективное использование бюджетных средств и активов государства - на 46,5 млрд тенге.
 
По итогам аудита в правоохранительные органы передано пять материалов: КГП на ПХВ "Метрополитен", ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык", КГУ "Управление энергетики и водоснабжения", департамент полиции города Алматы, управление строительства.
 
В прокуратуре Алматы на запрос Zakon.kz предоставили следующую информацию:
 
  1. Департамент экономических расследований по Алматы ведет расследование двух уголовных дел в отношении АО "АлматыМетроКурылыс" по статье 189, часть 4, пункт 2, УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".
  2. ДЭР по Алматы проводит досудебное расследование по той же статье в отношении бывших должностных лиц ГКП на ПВХ "Алматы Кала Жарык".
  3. В производстве Антикоррупционной службы по Алматы находится дело в отношении сотрудников ГУ "Управление комфортной городской среды Алматы" (управление строительства) по статье 366, часть 3, пункты 2, 3, УК РК "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
  4. В отношении КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" досудебное расследование не ведется.
  5. Материалы досудебного расследования в отношении сотрудников департамента полиции Алматы уже направлены в Алмалинский районный суд.
 

В настоящее время ДЭР по Алматы и Антикоррупционной службой по Алматы проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РК. Данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в ответе прокуратуры. 

 

В Шымкенте должностные лица в сфере здравоохранения осуждены за взятки

18.07.2022, 12:51 24526
В Шымкенте должностные лица в сфере здравоохранения осуждены за взятки
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 18 ИЮНЯ - В Шымкенте обвинительный приговор вынесен в отношении заместителя руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области Ерлана Курбанходжаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Шымкенту, Ерлану Курбанходжаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 27 миллионов тенге. 
 

Этим же приговором к различным штрафам от 2 до 20 миллионов тенге осуждены заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Шымкенту Турманов, руководитель ТОО "KAUSAR KLINIKASY" Адахамов, представители ТОО "Низам Ата" Ахмадалиев и Нышанбаев", - проинформировали в департаменте. 

 
Сообщается, что Курбанходжаев признан виновным в получении при посредничестве Адахамова и Нышанбаева взятки от руководства медицинского центра ТОО "Низам Ата" и KAUSAR KLINIKASY в размере 800 тысяч тенге за выдачу лицензии на медицинскую деятельность.
 

Турманова суд признал виновным в системном взяточничестве при посредничестве Нышанбаева от ряда лиц в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике. Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в департаменте. 

 

Житель Кокшетау задушил собаку своей соседки

18.07.2022, 12:15 25141
КОКШЕТАУ. 18 ИЮЛЯ - Жителю Кокшетау грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
15 июля жительница Кокшетау, проживающая в частном секторе на улице Ауэзова, сообщила в полицию, что 53-летний сосед задушил ее собаку, находящуюся на привязи. 
 

В ночь на 15 июля мужчина, проживающий по соседству, для того чтобы успокоить лающую собаку, потянул за поводок, однако, не рассчитав силы, задушил питомца. Тело собаки женщина обнаружила лишь утром и сразу же обратилась в полицию", - рассказали в департаменте полиции Акмолинской области.

 
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье УК РК "Жестокое обращение с животными". Также известно, что подозреваемый проживает один и злоупотребляет спиртными напитками. 
 

В ночь совершения преступления горожанин, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия в данное время устанавливают полицейские", - рассказали стражи порядка.

 
По санкции вышеуказанной статьи подозреваемому грозит штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
 

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