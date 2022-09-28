Ущерб в 10 млрд тенге ежегодно наносят мошенники казахстанцам

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Ежегодно мошенники наносят ущерб казахстанцам в размере 10 млрд тенге, заявил в ходе пресс-конференции в СЦК глава МВД РК Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Число таких преступлений неуклонно растет. К примеру, если за весь 2018 год было зарегистрировано 4 тысячи таких преступлений, то с начала этого года - уже 15 тысяч", - информирует Polisia.kz.
Схемы совершения интернет-мошенничеств практически схожие.
Мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов и используют сервисы по подмене абонентских номеров. Они убеждают граждан оформить кредит или перевести деньги на так называемый безопасный счет. Затем похищенные средства выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности.
Полицейские устанавливают дропперов - это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем "обнала". Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах. При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессом. Такие преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах", - отметил глава ведомства.
В начале сентября в Астане и Северо-Казахстанской области задержана ОПГ, занимавшаяся интернет-мошенничеством. От их действий пострадало больше 70 граждан, проживающих в разных городах республики.
Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями. Им нанесен ущерб свыше 200 млн тенге. На сегодня установлено 60 дропперов. Совместно с коллегами из других стран принимаются меры к задержанию их сообщников за рубежом", - добавил спикер.
Марат Ахметжанов также сообщил, что особое внимание сегодня уделяется выявлению и пресечению преступных схем, связанных с интернет-мошенничеством.
По инициативе МВД операторы связи устанавливают программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которые так активно используют мошенники.
Совместно с Министерством цифровизации вырабатываются меры по установлению административной ответственности за это преступление. Повышается уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий. В Алматинской академии МВД на днях открылась специальная киберлаборатория. Там сотрудники будут обучаться новейшим методикам раскрытия киберпреступлений.