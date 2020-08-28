Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в автомобиле карагандинца

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Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - На заднем сиденье автосалона полицейские обнаружили сумку с 23 килограммами марихуаны, передает Kazakhstan Today.

Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в авто жителя Караганды, сообщает Polisia.kz

25 августа около 23.30 автопатруль остановил автомобиль ВАЗ-21013. Полицейские обратили внимание на странное поведение водителя, который сильно нервничал.

На заднем сиденье салона данного автомобиля сотрудники обнаружили клетчатую сумку. В ней, расфасованное в двух полиэтиленовых пакетах, находилось порошкообразное вещество зеленого цвета со специфическим запахом весом 23 килограмма. На место была вызвана следственно-оперативная группа Михайловского отдела полиции. По результатам экспертизы вещество является гашишем", - сообщил начальник УП города Караганды Думан Кожахметов.

Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Ведется расследование.

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