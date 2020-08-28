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Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в автомобиле карагандинца

27.08.2020, 08:43 7723
Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в автомобиле карагандинца
Polisia.kz
Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - На заднем сиденье автосалона полицейские обнаружили сумку с 23 килограммами марихуаны, передает Kazakhstan Today.
 
Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в авто жителя Караганды, сообщает Polisia.kz
 
25 августа около 23.30 автопатруль остановил автомобиль ВАЗ-21013. Полицейские обратили внимание на странное поведение водителя, который сильно нервничал. 
 

На заднем сиденье салона данного автомобиля сотрудники обнаружили клетчатую сумку. В ней, расфасованное в двух полиэтиленовых пакетах, находилось порошкообразное вещество зеленого цвета со специфическим запахом весом 23 килограмма. На место была вызвана следственно-оперативная группа Михайловского отдела полиции. По результатам экспертизы вещество является гашишем", - сообщил начальник УП города Караганды Думан Кожахметов. 

 
Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Ведется расследование. 
 

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