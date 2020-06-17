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В Акмолинской области трое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку

16.06.2020, 21:01 7615
Кокшетау. 16 июня. Kazakhstan Today - В селе Караоткель Акмолинской области трое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.
 
Астанчанка Зарина Кемелова в одной из групп в Facebook написала о групповом изнасиловании 12-летней девочки. Прошло уже пять дней с момента инцидента. Личности насильников известны, однако их, по сведениям женщины, отпустили, а следствие ведется долго, сообщает Liter.kz.
 
Она рассказала, что одного из насильников они привезли в районное управление внутренних дел и сдали сотрудникам Целиноградского района. После его признания были задержаны еще двое подозреваемых. Но на следующий день, по словам Зарины Кемеловой, их отпустили.
 
Общественный деятель и глава ОФ "НемолчиKZ" Дина Смаилова написала у себя на странице в Facebook, что 15 июня 2020 года в России, в Шушенском районе Красноярского края была убита и изнасилована 12-летняя девочка. Школьница дважды жаловалась в правоохранительные органы. Первый раз представитель девочки подавал заявление об изнасиловании в 2019 году, второй, об угрозах убийством, - в 2020. Заявления не приняли. В итоге 12-летнюю девочку изнасиловали и убили.
 
Дина Смаилова задалась вопросом, а не повторяется ли история в Казахстане.
 
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что факт совершения сексуальных действий в отношении несовершеннолетней жительницы села Караоткель Целиноградского района действительно имел место в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года.
 
В полиции установили личности трех подозреваемых - это молодые люди в возрасте 25-26 лет, все они являются жителями Целиноградского района.
 
Были проведены необходимые следственные действия, доказывающие причастность подозреваемых к совершению данного преступления. В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы.
 
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Целиноградского района.
 
В настоящее время уголовное дело по данному факту переквалифицировано на часть 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование).
 
Расследование данного резонансного преступления находится на контроле руководства департамента полиции.
 

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