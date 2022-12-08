С начала года в Казахстане 123 служащих органов внутренних дел попались на коррупции

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Большинство коррупционеров - сотрудников органов внутренних дел находилось в Алматы

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-октября текущего года уголовные коррупционные правонарушения совершили 123 служащих органов внутренних дел - на 12,1% меньше, чем годом ранее.





Почти половина сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные преступления, попалась на получении взятки: 61 сотрудник - на 7% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz





Еще 33,3% попались на коррупционных мошенничествах: 41 человек, сразу плюс 24,2% за год. 8 человек злоупотребили должностными полномочиями, 7 человек попались на даче взятки, по 2 человека - на превышении власти или должностных полномочий, на посредничестве во взяточничестве, а также на бездействии по службе", - рассказали аналитики.





В региональном разрезе большинство коррупционеров - сотрудников органов внутренних дел находилось в Алматы (15 человек, как и годом ранее) и Туркестанской области (также 15 человек против лишь 6 годом ранее).





В пятерку антилидерства также попали Северо-Казахстанская (14 человек), Актюбинская (11 человек) и Карагандинская (10 человек) области.





Коррупционеры в органах внутренних дел попадались в 17 из 20 регионов страны.



