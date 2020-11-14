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Задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution

13.11.2020 12340
Туркестан. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution, нанесших гражданам ущерб на 1,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Летом текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution в Жетысае. Данный факт зарегистрировали по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Спустя месяц количество потерпевших составило свыше 300 человек. В целях задержания подозреваемых, причастных к созданию пирамиды, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора - жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства", - напомнили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

 
В результате дальнейшей кропотливой работы полицейские задержали сначала пятерых подозреваемых, а после остальных - еще семь человек. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Махтааральского и Сарыагашского районов. Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа, созданная из числа профессиональных сотрудников областного департамента полиции. 
 

Финансовая пирамида Indigo-24 Evolution была основана в 2015 году в Алматы. В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников. Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по миллиону тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации. В настоящее время количество потерпевших увеличилось на 1,5 тыс. человек. Все заявления нами зарегистрированы в законном порядке. 12 подозреваемых лиц взяты под стражу. Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиарда тенге. Мы не исключаем вероятности того, что количество потерпевших и подозреваемых может возрасти. Сумма нанесенного ущерба также может увеличиться многократно", - прокомментировал начальник следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

 
Как оказалось, большая часть вкладчиков - это те, кто поверил словам подозреваемых, обманулся и внес вклад, оформив кредиты. Сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 до 10 миллионов тенге.
 
В пресс-службе отметили, что на имущество преступной группы наложен арест. 
 

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