23.01.2023, 18:54 9031
В Алматы 12 человек осудили за нападения на полицейских
За неполный январь зарегистрировано три уголовных дела, по которым подозреваемые взяты под стражу
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в Алматы зарегистрирован 21 факт применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей, сообщает Polisia.kz.
По информации управления собственной безопасности ДП Алматы, по этим эпизодам зарегистрированы уголовные дела по статье 380 УК РК. По 12 фактам приговор уже состоялся, и виновные понесли заслуженное наказание в соответствии с законодательством РК.
За неполный январь 2023 года следственным подразделением департамента зарегистрировано 3 уголовных дела, по которым подозреваемые взяты под стражу. Каждый факт применения насилия в отношении представителей власти находится на особом контроле. Вместе с тем следует напомнить, что угроза или насильственные действия в отношении представителя власти - уголовно наказуемые деяния и наказываются лишением свободы на срок от 3 до 15 лет", - сообщил начальник управления собственной безопасности ДП города Алматы Ерик Жумабай.
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23.01.2023, 20:47 6461
В Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, причиненный ущерб составил более 5 млн тенге
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Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
На сегодняшний день в материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. В состав группы входила супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также две женщины из Ленгера.
В своих мошеннических действиях подозреваемые использовали WhatsАpp, где создали специальный чат, просуществовавший около недели. Потерпевшие отправляли на спецсчет одного из банков от 10 тысяч до 100 тысяч тенге, первоначально получая обещанные 50-70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы не возвращался.
Деньги снимались со счета в Талдыкоргане, поэтому заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции Жетысуской области. Расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры Талдыкоргана согласно статье 190, часть 3, УК РК "Мошенничество". С учетом того что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года. В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд.
Согласно материалам уголовного дела причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.
23.01.2023, 17:01 14976
Антикор выявил коррупцию в сфере теплоснабжения Алматы и Балхаша
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой расследуются уголовные дела в отношении руководств ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) и ТОО "Балхаш жылу", сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Генеральный директор и другие сотрудники ТОО "АлТС" подозреваются в получении взятки в сумме 16 миллионов тенге (статья 366 УК РК). Бывший заместитель директора и главный бухгалтер ТОО "Балхаш жылу" подозреваются в совершении хищения свыше 272 миллионов тенге путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (статья 189 УК РК)", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что при этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.
По обоим фактам в связи с полным признанием вины подозреваемыми мера пресечения в виде содержания под стражей не применялась", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что директор парка Медеу задержан за взятки.
23.01.2023, 15:54 14411
Досудебное расследование начато по факту смерти впавшего в кому после наркоза ребенка в Костанае
Фото: mkchita.ru
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Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция начала досудебное расследование по факту смерти впавшего в кому после наркоза трехлетнего ребенка в Костанае, сообщает Polisia.kz
Проводятся необходимые следственные действия, проводятся экспертизы", - сообщили в полиции.
Напомним, в конце декабря стало известно о том, что трехлетний мальчик находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице.
15 декабря в детской областной больнице четырем мальчикам (Игорю 4 года 10 месяцев, Акназару 3 года 9 месяцев, Ерназару 2 года 5 месяцев и Амиру 3 года) сделали плановую урологическую операцию с анестезией.
Хирургическая процедура, по словам родителей, прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась высокая температура - более 40 градусов.
Один из мальчиков - Амир не пришел в себя и находился в отделении реанимации и интенсивной терапии.
23.01.2023, 10:05 22676
Глава департамента Минобороны подозревается в получении взятки в 20 тысяч долларов
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны Республики Казахстан, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.
Временно исполняющий обязанности начальника департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов США от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видео-конференц-связи", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда города Астана заключен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, житель Атырауской области получил более 12 млн тенге за сообщение о коррупции.
Дополнено 23.01.2023, 13.09
Задержание прокомментировали в Министерстве обороны РК. Там сообщили, что задержанный ранее был уволен из состава оборонного ведомства.
Сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки был задержан временно исполняющий обязанности начальника департамента информационных технологий гражданский служащий Министерства обороны РК. Данный гражданин ранее был уволен из состава оборонного ведомства. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В целях искоренения любых фактов коррупционных правонарушений Министерством обороны ведется планомерная работа по исключению коррупции в армейской среде во взаимодействии с государственными органами", - отметили в Минобороны.
21.01.2023, 12:42 98811
В Казахстан пытались ввезти свыше 270 килограммов ювелирных украшений
Изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ
Фото: КНБ
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ 19 января в автомобильном пункте пропуска "Кордай" Жамбылской области пресечена попытка ввоза двумя гражданами Казахстана крупной партии ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В ходе пограничного контроля в салоне автомашины выявлены 8 дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограммов", - проинформировали в комитете.
Сообщается, что ювелирные изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что казахстанец пытался незаконно ввезти из ОАЭ одиннадцать iPhone.
21.01.2023, 12:28 99366
В Алматы задержан лжесотрудник Антикора
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Еще один лжесотрудник Антикора задержан в Алматы, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
19 января Антикоррупционной службой изобличен гражданин Куржибаев Канат (прежняя фамилия Куралулы), 1983 года рождения, который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 1 млн тенге, принадлежащими руководителю одного из предприятий Алматинской области, за оказание общего покровительства", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе личного обыска изъято его служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции, упраздненной в 2014 году.
Согласно имеющимся данным, Куржибаев мог совершать аналогичные преступления и ранее", - добавили в Антикоре.
Напомним, в начале января в Алматы задержан лжесотрудник Антикора.
20.01.2023, 20:14 127331
У жителя Астаны изъяли 200 разовых доз мефедрона
Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном, сообщает пресс-служба МВД РК.
При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления. Наркотики он планировал продать на территории столицы.
По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в ИВС ДП Астаны.
20.01.2023, 17:15 131571
Туши сайгаков обнаружили в доме жителя Кызылординской области
Фото: Polisia.kz.
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.
Также 19 января близ озера Балхаш в Каратальском районе сотрудники природоохранной полиции задержали подозреваемого в браконьерстве.
Отмечается, что в салоне его внедорожника правоохранители изъяли около 200 килограммов незаконно добытой рыбы и запрещенные сети из моноволокна.
Задержан 46-летний местный житель, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов). Причиненный ущерб пока подсчитывается", - сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП области Жетісу Баглан Рымжанов.
По его словам, изъятая рыба сдана в приемный пункт для последующей реализации и перечисления поступивших средств в пользу государства.
Ранее сообщалось, что на территории заповедника в Жамбылской области задержали браконьеров с тушей сайгака.
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