УРАЛЬСК. 27 МАЯ - В Уральске насильник 13-летней падчерицы приговорен к 20 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Резонансное дело рассматривали в закрытом режиме, однако после обвинительного приговора деталями чудовищного преступления поделилась мать девочки. По ее словам, сначала она не могла поверить в признание дочери, сообщает телеканал КТК

Она мне буквально на второй день швырнула в лицо аудиозапись и сказала: "Посмотри, с кем ты живешь!" Говорил: "Давай за 15 тысяч, типа, ты со мной переспишь. За 15 тысяч тенге. С прошлого раза осталось два презерватива, тебе же в прошлый раз не было больно. Ну, давай. Ну, давай". Она: "Нет, нет, нет!" - рассказала женщина.

Эта запись стала в деле главной уликой. Кроме того, вину подсудимого доказали заключения экспертиз и показания свидетелей.

Женщина говорит, в последние годы муж часто избивал ее и делал это при падчерице. Оказывается, таким образом он пытался заставить девочку молчать о домогательствах и сексуальных отношениях, угрожая убить мать.

Известно, что у пары есть и две общих дочери.

Суд длился почти восемь месяцев. 33-летнего мужчину судили по двум статьям: "Развращение малолетних" и "Насильственные действия сексуального характера".

Окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сказал судья Бахыт Ермаханов.

Кроме того, осужденный пожизненно лишен права заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работами, связанными с несовершеннолетними.

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