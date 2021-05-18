В Москве задержали мошенника из Туркестанской области, 13 лет находившегося в розыске

ТУРКЕСТАН. 17 МАЯ - Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, 13 лет находившегося в розыске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2008 году в Сарыагашский РОП обратился местный житель с заявлением о том, что некий знакомый, войдя в доверие и обещая приобрести в соседнем Узбекистане крупную партию мяса, обманом выманил у него 2,5 миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье "Мошенничество" и провели розыскные мероприятия. Однако в связи с отсутствием какой-либо информации задержание преступника оказалось не из легких... Оперативники установили местонахождение мошенника и задержали подозреваемого в Москве", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Подозреваемого доставили в районный отдел полиции. Как выяснилось, задержанный оказался местным жителем, который на протяжении 10 лет работал в Российской Федерации.

На сегодняшний день изъятые у подозреваемого в качестве вещественного доказательства деньги полицейские возвратили законному владельцу. Мужчина находится под стражей. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование", - проинформировали в полиции.

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