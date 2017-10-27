14 лет лишения свободы получил насильник из Алматинской области

Талдыкорган. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области на 14 лет осудили насильника несовершеннолетней жертвы, передает Kazakhstan Today.

"Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области от 26 октября 2017 года А. признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Указанное лицо лишено свободы на 14 лет с отбыванием наказания в учреждения уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

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