Житель Мангистауской области перевозил в авто 152 кг осетровых

Фото: ДП Мангистауской области
АКТАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Инцидент произошел 31 августа. Сотрудники роты полиции на 100/32-м км трассы Актау - Форт Шевченко остановили Mitsubishi Delica, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 34 рыбины осетровых пород, сообщает "Лада".
В отношении подозреваемого в нарушении природоохранного законодательства начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное занятие редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, а также запрещёнными к использованию видами, их частями или дериватами).
Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.